El Ayuntamiento de El Puerto (Cádiz) se plantea recurrir al Supremo la sentencia del TSJA que declara nulo el PGOU

Publicado 09/10/2019 18:37:03 CET

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de El Puerto de Santa María (Cádiz), Germán Beardo, ha trasladado a los portavoces, representantes de la sociedad civil --empresarios, comerciantes y vecinos-- la posibilidad de recurrir al Tribunal Supremo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que declara nulo el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de 2012.

En una nota, Beardo ha señalado que dicha posibilidad de plantear recurso de casación al Tribunal Supremo se realizaría paralelamente a los trabajos de revisión del PGOU actual, que se encuentra en vigor mientras la sentencia no sea firme. Para realizar el recurso el Ayuntamiento de El Puerto tiene 30 días desde la recepción de la sentencia, por tanto, no es ejecutivo, siempre y cuando se haga en tiempo y forma.

El alcalde ha destacado que desde hace meses el Jefe de Planeamiento y Gestión Urbanística, ante la posibilidad de que esto ocurriera, ya está trabajando en la revisión del PGOU para incluir el informe de sostenibilidad económica, modificar las cuestiones sustanciales y estructurales que han impugnado el documento y para que sea posteriormente sometido a la Evaluación Ambiental Estratégica.

El objetivo es, por tanto, avanzar en la redacción de un PGOU compatible con el modelo de ciudad compacta, previsible y vertebrada tal y como propugna la legislación urbanística actual, según ha señalado.

Beardo ha explicado que la posibilidad de recurrir la sentencia se presenta como la mejor opción para no frenar el desarrollo urbanístico de El Puerto y mantener la confianza tanto de los ciudadanos como de los inversores y promotores, que son "una prioridad" para el Ayuntamiento de El Puerto y "a los que no se les puede abandonar en una cuestión que no sólo compete a intereses políticos, sino que trata de un proyecto de ciudad".

El alcalde de El Puerto ha asegurado que en la revisión del PGOU prevalecerán, para máxima tranquilidad de las ARGs, los intereses de los vecinos y los desarrollos urbanísticos que están en vigor, ARGs incluidas. Asimismo, Germán Beardo también ha trasladado a todos los portuenses que no se verán afectados el Peprichye, ni el desarrollo portuario ni la concesión de licencias.

"Es un reto de ciudad que asumimos con unidad política para mirar al futuro, trabajando todos a una para que prevalezcan los intereses generales de la ciudad y de los portuenses, por tanto máxima garantía a empresarios, inversores y vecinos", ha señalado Beardo.

Por último, el alcalde ha anunciado que a lo largo de esta semana se reunirá con la Junta de Andalucía y nuevamente con la Junta de Portavoces para confirmar la decisión final.