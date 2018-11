Bañez (PP) pide a la Junta y resto de partidos que se nieguen a la "subida indecente" de cotizaciones a autónomos

Publicado 09/11/2018 13:01:48 CET

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La diputada nacional del PP y exministra de Empleo, Fátima Báñez, ha pedido a la Junta de Andalucía y al resto de candidatos a las elecciones andaluzas del 2 de diciembre "que se nieguen a la subida indecente de cotizaciones sociales y de coste laboral para los autónomos". "No se le puede exigir 260 euros más a los autónomos porque es una manera de frenara el empleo y el bienestar de los andaluces", ha añadido.

En declaraciones a los periodistas tres mantener una reunión con ATA, la exministra ha afirmado que la Ley de Autónomo, dotada con 1.000 millones de euros, facilitaba 300 euros por autónomo para emprender y crear empleo "y este año el Gobierno socialista plantea 260 euros más de carga para que se ponga en riesgo esa creación de empleo".

Así, ha anunciado que el PP, "tanto a nivel regional como nacional va a decir no a esa subida indecente de 260 euros nuevos de cotizaciones a la Seguridad Social". "Los autónomos no pueden pagar más, ya pagan muchos impuestos y hay que bajarles cargas fiscales, porque se necesitan de muchos autónomos en toda Andalucía", ha añadido.

Báñez ha manifestado que "en Andalucía se necesita seguir creado riqueza y seguir creando empleo y para eso se necesita a los emprendedores, que es hablar de autónomo en cada rincón de la región".

"QUÉ DICE SUSANA DÍAZ"

Por su parte, el candidato a las listas del PP por la provincia de Cádiz, Pepe Ortiz, ha preguntado a la presidenta de la Junta y candidata del PSOE, Susana Díaz, "si comparte esta subida de cotizaciones a los autónomos que propone su compañero Pedro Sánchez".

Asimismo, ha señalado que "con el Gobierno del PP a los autónomos se les ayudaba porque fueron los verdaderos protagonistas de la recuperación de España y ahora se les está poniendo una carga".

Ortiz ha asegurado que van a "defender a los autónomos" y ha afirmado que las propuestas del PP "son muy claras". En este sentido, ha explicado que "una de ellas es en materia fiscal, porque Andalucía tiene que estar a la misma presión fiscal que Madrid, con impuestos bajos, y la segunda, y no menos importante, se basa en no estorbar, la Junta no puede estorbar como lo hace actualmente, debe aportar soluciones y ayuda".