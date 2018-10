Cádiz.-Tribunales.- El PSOE denuncia ante el Contencioso Administrativo los presupuestos municipales de Cádiz

Actualizado 31/03/2008 16:10:20 CET

CÁDIZ, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario local del PSOE en Cádiz y concejal del Ayuntamiento de Cádiz, Federico Pérez Peralta, anunció que en la mañana de hoy han presentado en el Juzgado Contencioso Administrativo una denuncia contra los presupuestos municipales de la capital gaditana para el ejercicio 2008.

En rueda de prensa, Pérez Peralta señaló que es "la primera vez en la historia democrática" del Ayuntamiento que unos presupuestos son llevados a los juzgados, lo cual calificó como una actitud "responsable" y un "ejercicio de interés general y de transparencia en las cuentas públicas", ya que afirmó que se está ante un Ayuntamiento "opaco" que "disfraza" las cifras.

El dirigente socialista señaló además que la misma documentación presentada en el Juzgado de los Contencioso Administrativo será remitida a la Cámara de Cuentas y a la Intervención General del Estado. En este sentido, manifestó que los informes emitidos ya por la Cámara de Cuentas de los ejercicio 2004, 2005 y 2006 son "demoledores", ya que afirmó que "se queja de la falta de informes y documentación y del maquillaje" de las cuentas.

Pérez Peralta aseguró que el Ayuntamiento de Cádiz está "altamente endeudado" y aseveró que "es mentira" que tenga superavit y déficit cero. Así, manifestó que cuenta con una deuda financiera de 120 millones de euros, una cuenta pendiente de pagos de 87 millones de euros y una deuda pendiente de cobro de 101 millones de euros.

En este sentido, explicó que, siguiendo la doctrina de la Cámara de Cuentas, los recibos impagados que cuentan con más de cinco años es difícil que se cobren, por lo que "habría un déficit de cobro de 43 millones de euros". Por ello, Pérez Peralta manifestó que a los presupuestos hay que restarle unos 35 millones que aparecen en dicha partida de inversión, por lo que "no habría un superavit de seis millones de euros, sino un déficit real".

El dirigente socialista manifestó que la intención del PSOE no es paralizar las cuentas municipales y añadió que la política económica del Ayuntamiento de Cádiz es "un desastre", así como que la pretensión socialista es "cumplir con la obligación de la necesidad de que se conozcan las cuentas municipales".

En este sentido, Pérez Peralta manifestó que "no han dejado más camino" que acudir al Juzgado para conocer las cuentas y aseguró que no han planteado la paralización de las cuentas. No obstante, afirmó que si los tribunales las paralizan "no tiene la culpa el PSOE, sino porque lo ha hecho mal" el equipo de gobierno.