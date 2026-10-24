Campo de Gibraltar (Cádiz) participa en la presentación de los actos del 50 aniversario de la Hermandad de las Angustias

La vicepresidenta delegada de Participación Ciudadana de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, María Teresa García León, en los actos organizados por la Hermandad de las Angustias de San Roque en su 50 aniversario. - MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS CAMPO GIBRALTAR

ALGECIRAS (CÁDIZ), 24 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta delegada de Participación Ciudadana de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, María Teresa García León, ha asistido este viernes 23 a la presentación de los actos organizados por la Venerable Hermandad y Cofradía de Penitencia de Nuestra Señora de las Angustias de San Roque con motivo del 50 aniversario.

Según ha precisado la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar en una nota, el acto se celebró en el Palacio de los Gobernadores y contó con la presencia de representantes de la hermandad, del mundo cofrade y del ámbito institucional.

Durante la presentación se dieron a conocer el cartel anunciador y el programa conmemorativo, que incluirá actividades religiosas, culturales y de confraternidad. La celebración tendrá como lema '50 años. Fe, Juventud y Tradición' y culminará el 18 de septiembre de 2027 con la salida extraordinaria de Nuestra Señora de las Angustias.

En contexto, la Mancomunidad colabora con la hermandad en esta "importante" efeméride, "reafirmando su compromiso con las entidades que contribuyen a preservar las tradiciones y el patrimonio cultural y religioso del Campo de Gibraltar".

En este sentido, García León ha destacado la importancia de las hermandades y cofradías por su contribución a "la participación ciudadana, la convivencia y la transmisión de valores entre generaciones", así como por su "papel en la conservación de la identidad cultural de los municipios de la comarca".