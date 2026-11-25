Universitarios en un taller de 'Generación C, Impulsa tus Habilidades', realizado por la Cátedra Fundación Moeve y la Fundación Human Age Institute en Algeciras (Cádiz) - FUNDACIÓN MOEVE

ALGECIRAS (CÁDIZ), 25 (EUROPA PRESS)

La Cátedra Fundación Moeve y la Fundación Human Age Institute, impulsada por ManpowerGroup, han celebrado una nueva edición de 'Generación C, Impulsa tus Habilidades', una jornada desarrollada en colaboración con la Universidad de Cádiz (UCA) en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Algeciras, que ha tenido como objetivo capacitar a los jóvenes universitarios de la provincia de Cádiz con habilidades que contribuyan a mejorar su empleabilidad, en un entorno laboral cada vez más competitivo y cambiante.

Durante la jornada, han participado estudiantes de distintas titulaciones de la Universidad de Cádiz de los tres campus en cuatro sesiones prácticas, en las que han trabajado competencias como el autoconocimiento, la capacidad de conectar con otras personas, la gestión del cambio, el pensamiento creativo y la resolución de retos, como ha detallado Fundación Moeve en una nota.

La programación ha comenzado con el taller 'Autoconocimiento y conexión', impartido por Rosa Rodríguez del Tronco, psicóloga, coach y experta en bienestar emocional. La sesión ha abordado la importancia del networking y de la capacidad de establecer conexiones como competencias clave para el desarrollo profesional.

A continuación, Rodríguez del Tronco ha dirigido el taller 'Gestión del Cambio y Emoción', centrado en cómo afrontar los cambios desde el bienestar personal.

El tercer taller, 'Descubre tus Talentos', ha estado a cargo de Encarna Ojeda Martínez, licenciada en Derecho, coach y asesora en emprendimiento. A través de ejercicios de pensamiento creativo, los participantes han trabajado la generación de ideas innovadoras y la búsqueda de soluciones a distintos retos.

La jornada ha concluido con 'Desafíate con Lego', un taller impartido por Ángela Periáñez Picón, consultora de Recursos Humanos y formadora especializada en competencias profesionales y gamificación. La actividad ha utilizado la metodología 'LEGO Serious Play', que favorece la resolución de problemas en grupo mediante habilidades visuales, auditivas y kinestésicas.

En la sesión inaugural, la directora del Secretariado y Desarrollo del Campus Bahía de Algeciras, Pilar Bas Sarmiento, ha agradecido la colaboración de la Cátedra Fundación Moeve y ManpowerGroup, y ha destacado su compromiso con el territorio y con el alumnado universitario.

Bas Sarmiento ha señalado que 'Generación C' complementa la formación académica y permite a los estudiantes prepararse para los retos que encontrarán en su incorporación al mercado laboral.

"Esta jornada es una oportunidad para que nuestros estudiantes desarrollen competencias de la mano de profesionales, conozcan nuevas herramientas y descubran su propio talento", ha destacado.

Por su parte, la responsable de Fundación Moeve en Cádiz, Estrella Blanco, ha subrayado la importancia de trabajar las competencias transversales para desenvolverse en un mercado laboral cada vez más competitivo. Según ha señalado, las empresas demandan profesionales "capaces de adaptarse a los cambios, afrontar nuevos desafíos y trabajar en equipo".

"El Campus Bahía de Algeciras está conectado con uno de los principales polos industriales de España. Queremos que el alumnado aproveche esta jornada para adquirir herramientas y nuevas perspectivas que le ayuden a prepararse para su futuro profesional", ha dicho.

Blanco también ha agradecido la colaboración de la Universidad de Cádiz y de la Fundación Human Age.

La talent advisor de Fundación Human Age Institute, Sonia Garrido, ha explicado que 'Generación C' busca acompañar a los estudiantes en su preparación para el mercado laboral mediante talleres prácticos que les ayuden a identificar sus competencias y reconocer su potencial.

"Queremos que los jóvenes aprendan a detectar sus habilidades y a ponerlas en valor. La comunicación, la colaboración y la resolución de problemas son competencias cada vez más relevantes en un entorno profesional en constante transformación", ha apuntado al respecto.

Por último, el director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Algeciras, Juan Carlos Valenzuela, ha agradecido la colaboración de la Fundación ManpowerGroup y de la Cátedra Fundación Moeve, así como la participación del alumnado en esta nueva edición de 'Generación C'.

Valenzuela ha destacado que "la formación universitaria debe preparar a los estudiantes para afrontar situaciones reales del ámbito profesional, más allá de los conocimientos técnicos" y que estas jornadas "permiten conocer las propias fortalezas y áreas de mejora y trabajar habilidades que serán necesarias para resolver problemas y afrontar nuevos retos".

'Generación C' forma parte de la colaboración entre la Cátedra Fundación Moeve y la Universidad de Cádiz para favorecer el desarrollo de habilidades transversales y facilitar el acceso de los jóvenes universitarios al mundo laboral.