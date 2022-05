El coro ‘Carrera oficial’ abre este viernes las semifinales del COAC 2022 de Cádiz en su categoría de adultos

CÁDIZ, 26 May. (EUROPA PRESS) -

Las semifinales del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) del Carnaval de Cádiz 2022 arrancan este viernes 27 de mayo de la mano del coro 'Carrera oficial'.

Seis agrupaciones por noche ofrecerán sus repertorios en las seis funciones que componen esta segunda fase del certamen de coplas del Gran Teatro Falla, siendo la comparsa 'Los viajantes' la última en actuar antes de conocer el veredicto del jurado con los nombres de las finalistas de la presente edición. Todas las sesiones comenzarán a las 20.30 horas con la actuación de los primeros premios en categoría infantil y juvenil, según ha relatado el Ayuntamiento en un comunicado.

Un total de 36 agrupaciones han logrado alcanzar las semifinales del Concurso, repartidas en seis coros, doce chirigotas, quince comparsas y tres cuartetos. De ellas 33 proceden de la capital gaditana, mientras que contarán con un representante en esta fase del certamen de coplas Chiclana, Barbate y La Rinconada (Sevilla).

El viernes 27, además del citado coro 'Carrera oficial', ofrecen sus repertorios la chirigota 'Aquí huele a verdín', la comparsa 'El club de los ignorantes', la chirigota 'Los COAC Toys', la comparsa 'La mafia de la Viña' y la chirigota 'Los cuarentenas principales'.

El sábado 28 de mayo la función comienza de la mano del coro 'Pachamama' y a continuación les llegará el turno a la comparsa 'We can do Carnaval!', la chirigota 'Los Paco Alga', la comparsa 'Después de Cádiz, ni hablar', la chirigota 'Entre sábanas, selvas y ríos, este año vamos al Rocío' y la comparsa 'Los sumisos'.

El día 29, domingo, ofrecen sus repertorios el coro 'La fábrica de conservas', la comparsa 'Los originales', la chirigota 'Los caraduras de Cai', el cuarteto 'Los ultraortodoxos de los callejones Cardoso', la comparsa 'Los veleros, una comparsa de toda la vida' y la chirigota 'Gente con chispa'.

El 30 de mayo actúan el coro 'Tierra y libertad', la comparsa 'Los indomables', la chirigota 'Los del triángulo de las verduras', el cuarteto '¡¡Esto está empetao!!', la comparsa 'Los quinquis' y la chirigota 'La Viña contraataca'.

El martes 31 le llegará el turno al coro 'Los babeta', la comparsa 'La brigada', la chirigota 'A vivir que son dos días', la comparsa 'La boquita prestá', la chirigota 'La misión (El evangelio según Santander)' y la comparsa 'Los renacidos'.

Finalmente, el miércoles 1 de junio exponen sus repertorios el coro 'Químbara', la comparsa '¿Me meto o no me meto?', el cuarteto 'Al edén que le den', la comparsa 'Los conquistadores', la chirigota 'La legionaria' y la comparsa 'Los viajantes'.

El jurado oficial, presidido por Ana Barceló, dará a conocer a continuación los nombres de las finalistas de la presente edición del certamen de coplas. Un máximo de 16 agrupaciones, cuatro por modalidad, participarán en la última función del Concurso el próximo viernes 3 de junio y de ellas saldrán los ganadores de la presente edición.