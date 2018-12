Cs lamenta que "el desinterés y la mala gestión" del gobierno local haya retrasado el alumbrado navideño en Cádiz

Publicado 22/12/2018 10:38:33 CET

CÁDIZ, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Cádiz, Juan Manuel Pérez Dorao, ha lamentado que "el desinterés y la mala gestión" del gobierno local de la capital gaditana --formado por Por Cádiz Sí se Puede y Ganar Cádiz en Común-- haya retrasado el alumbrado navideño.

En una entrevista concedida a Europa Press, Pérez Dorao ha recalcado que "todas las ciudades de nuestro entorno se posicionan en relación al alumbrado navideño" y, en este sentido, ha apuntado que "hay ciudades que hacen maravillas como es el caso de Málaga o Córdoba y en nuestro entorno provincial Jerez y Algeciras tiene un alumbrado de Navidad bastante espectacular".

"Es decir, todo el mundo se posiciona porque sabe que el atractivo de esto es importante, sobre todo de cara al comercio y en menor medida de la hostelería", ha agregado el portavoz de la formación naranja.

Continuando esa línea, Pérez Dorao ha indicado que el hecho de que Cádiz "se haya quedado prácticamente al margen de ese movimiento, pues la verdad que no dice mucho de esta ciudad y de su equipo de gobierno que ha dicho expresamente que no tiene ningún tipo de interés en ese tema y han dicho que las luces navideñas alientan el consumismo y eso del capitalismo no va con ellos".

Asimismo, el portavoz de Cs ha señalado que esa tardanza a la hora de montar el alumbrado navideño "pone de relieve la incapacidad de gestión" del gobierno local. "Una cosa es que tengan interés por el alumbrado, que no lo tienen, y otra cosa que siendo un asunto de interés general no hayan sido capaz de darle respuesta", ha abundado.

De esta manera, Pérez Dorao ha reseñado que la gestión ha sido "nefasta" porque han empezado la contratación "tarde". "El alcalde, José María González, dijo que las gestiones empezaron en el mes de abril, algo que no es verdad porque tenemos constancia de que fue en agosto, pero además, no fue hasta el 24 de noviembre que no se firma el contrato con la empresa adjudicataria", ha detallado.

"Esa empresa adjudicataria dice que necesita un mes para montar todo lo que está contratado pues nos lleva a que no esté todo instalado hasta el 22 de diciembre, por lo que al final todo se resume a un problema de déficit de gestión", ha asegurado el portavoz de Cs, al tiempo que ha criticado que el alcalde y sus concejales realizasen "una supuesta inauguración no oficial del alumbrado cuando no estaba instalado ni la mitad del alumbrado en Cádiz".

"CULPAR A LAS ELECCIONES ANDALUZAS"

Por otro lado, Pérez Dorao ha manifestado que "lo de que el gobierno local eche las culpas a las elecciones andaluzas, con la excusa de que durante la campaña electoral andaluza no se podía inaugurar el alumbrado, eso no aparece en ninguna normativa y eso no hay ningún informe que lo confirme". "Nosotros hemos dicho que si hay un técnico o un cargo de relevancia municipal que haya dicho que esto no se puede hacer, pues que nos den una copia de ese informe, pero evidentemente no nos lo han facilitado", ha añadido.

"Se trata de una burda excusa, porque cuando se sacó a contratación y se adjudicó la instalación de las luces navideñas ni siquiera se sabía que habría elecciones autonómicas en el mes de diciembre, porque su convocatoria fue posterior", ha subrayado el portavoz, que ha concluido indicando "que la causa de este retraso es que no existía un programa previsto para que, a principios de diciembre, estuviera todo listo".