La cuarta edición del Blue Zone Forum InnovAzul 2026 en Cádiz bate un récord con más de 2.000 personas inscritas

Imagen de archivo del Blue Zone Forum InnovAzul celebrado en 2024. - ZONA FRANCA DE CÁDIZ

CÁDIZ 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Blue Zone Forum InnovAzul va a batir su récord de participación, al contar con más de 2.000 personas inscritas en su cuarta edición, que se celebrará del 28 al 30 de octubre en la ciudad de Cádiz. El encuentro, organizado por la Zona Franca de Cádiz y la Universidad de Cádiz (UCA), supera las cifras de las tres ediciones anteriores, con más de 900 inscritos en 2023, 1.500 en 2024 y más de 1.000 en 2025.

En una nota, la Zona Franca ha recordado que organiza este foro desde 2023 y que, al igual que ocurrió en 2024, vuelve a contar este año con la UCA como entidad coorganizadora, mientras que la edición de 2025 se celebró conjuntamente con Navalia.

El delegado del Estado en la Zona Franca, Fran González, y el rector de la UCA, Casimiro Mantell, encabezarán a las 10,00 horas del miércoles 28 de octubre el acto de inauguración institucional de este evento, que congrega en Cádiz a expertos nacionales e internacionales y tres conferenciantes estrella, como son la astronauta e investigadora Sara García Alonso, el biólogo marino Manu San Félix y la deportista olímpica Carolina Marín.

Fran González ha valorado la acogida de este año al evento, manifestando que "las cifras hablan por sí solas" y que las más de 2.000 personas apuntadas "reflejan claramente la expectativa que se ha generado" en el marco de la economía azul, la investigación y la transferencia de conocimiento.

"Estamos hablando de un evento consolidado en el tiempo que en su programación despierta el interés y el entusiasmo de un público muy amplio, desde gente muy joven hasta personas más experimentadas que vienen realizando su actividad en estos sectores, con un tinte este año más internacional", ha asegurado González.

Por su parte, el rector de la UCA ha destacado "el papel extraordinario del talento universitario para la transformación y la mejora del entorno", haciendo hincapié en que "es esta la verdadera esencia de la prestación de servicio a la sociedad que, como institución universitaria pública, tenemos que priorizar cada día".

"Ser útiles para, desde el conocimiento y la innovación, generar oportunidades y consolidar un modelo compartido entre la universidad, la sociedad, las instituciones y la empresa", ha sostenido, para subrayar "el compromiso" de la Universidad de Cádiz con la estrategia andaluza y española en torno a la economía azul.

Según ha dicho, "la planificación estratégica de nuestro mapa de titulaciones y la proyección de nuestra investigación tienen esta vocación por la economía azul, la sostenibilidad, el emprendimiento y la internacionalización, que son, sin duda, las ideas impulsoras de Blue Zone Forum InnovAzul 2026".

Este año el foro estará precedido de la celebración en Cádiz de la XXIX Conferencia de Zonas Francas Iberoamericanas, que reunirá a responsables de zonas francas, organismos internacionales, universidades, puertos, instituciones y empresas de ambos lados del Atlántico.

Durante sus tres jornadas, el Blue Zone Forum InnovAzul 2026 abordará los principales retos y oportunidades de la economía azul a través de una programación de carácter internacional que reunirá a representantes empresariales, científicos, universitarios e institucionales, junto a emprendedores, estudiantes y profesionales.

Bajo el lema 'Proyectando en azul', el encuentro analizará cuestiones relacionadas con la innovación, la sostenibilidad, la tecnología, el emprendimiento y el empleo, además de facilitar el contacto entre los distintos agentes que desarrollan su actividad en los sectores marítimos y marinos.

Entre sus contenidos estarán los océanos como garantía de vida, la tecnología, la inteligencia artificial y la ciberseguridad, el turismo costero sostenible y el ecoturismo marino, la transformación de recursos y residuos marinos en productos de alto valor, la descarbonización del transporte marítimo y los puertos verdes o los proyectos internacionales vinculados a la economía azul.

La ponencia inaugural de Sara García Alonso dará paso a tres jornadas repletas de ponencias, talleres, mesas redondas y actividades paralelas, con zona de exposiciones, un lugar especial también para la cultura y una marcada presencia internacional, que este año ha crecido de forma considerable precisamente por el encuentro de zonas francas.

El foro contará con las presencias del oceanógrafo Manu San Félix, la campeona de bádminton Carolina Marín y el humorista Santi Rodríguez, cuya intervención cerrará el viernes el encuentro en el Palacio de Congresos de Cádiz.

OPORTUNIDADES LABORALES EN LA FERIA DE EMPLEO

El encuentro incorporará además una Feria de Empleo de Economía Azul concebida para conectar talento y empresas, así como espacios específicos dedicados a la formación y a las nuevas oportunidades profesionales.

La atracción de talento joven a los sectores azules constituye también uno de los asuntos que se abordará durante esta edición.

Esta actividad tendrá lugar el próximo jueves 29 de octubre y reunirá a empresas, entidades y profesionales con el objetivo de facilitar el acceso a nuevas oportunidades laborales y fomentar la incorporación de talento a los sectores vinculados a la economía azul.

La feria se celebrará en la segunda planta del Palacio de Congresos de Cádiz, de 11,15 a 16,30 horas, y contará con más de 30 oportunidades de empleo y prácticas en ámbitos como la ingeniería naval, la consultoría marina y ambiental, los trabajos offshore, la investigación científica, la robótica submarina y las nuevas tecnologías aplicadas al medio marino.

Esta actividad permitirá a estudiantes, recién titulados y profesionales con experiencia conocer las necesidades de contratación de las empresas participantes, descubrir diferentes posibilidades de desarrollo profesional y establecer contacto directo con organizaciones que desarrollan su actividad en la economía azul.

La programación incluirá espacios dedicados a la transferencia de conocimiento entre la investigación y el tejido empresarial, con la participación de universidades, centros tecnológicos, empresas, administraciones y otros agentes vinculados a la innovación.

Estos encuentros estarán orientados a explorar aplicaciones prácticas de los avances científicos y tecnológicos y a identificar las necesidades de los distintos sectores económicos relacionados con el mar.