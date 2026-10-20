Dirección del PP-A asegura que no tenía "información" alguna sobre supuesta conducta de abusos de Landaluce

El secretario general del PP-A, Antonio Repullo, este martes - EUROPA PRESS

SEVILLA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP-A, Antonio Repullo, ha querido dejar claro este martes que él no tenía conocimiento de las supuestas conductas de agresión sexual del todavía alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce (que dejará el cargó este domingo 25 de octubre), antes de que salieran a la luz las denuncias, y que no le consta que otros compañeros tuvieran alguna información sobre esos hechos.

En rueda de prensa, Repullo ha destacado, ante todo, "la agilidad y la eficacia que ha mostrado el PP de Cádiz, con Bruno García a la cabeza, en cuanto se ha tenido conocimiento de esa situación", esto es, los testimonios de dos mujeres, afiliadas del partido, que presentaron sendas denuncias contra Landaluce "por supuesta agresión sexual".

El pasado 12 de octubre, el PP de Cádiz solicitó a José Ignacio Landaluce que presentara "su dimisión de manera inmediata", y dio "instrucciones" a los concejales del grupo municipal Popular para que retiraran "su apoyo al regidor".

"Ni 24 horas tardó el PP de Cádiz en mover ficha", según ha agregado el secretario general del PP-A, quien se ha referido a la intención que tenía el partido de plantear una moción de censura contra Landaluce si no dejaba la alcaldía.

"La actuación que ha desarrollado el PP de Cádiz y de Algeciras ha estado a la altura de las circunstancias", según ha recalcado Antonio Repullo, quien se ha referido al hecho de que el Comité de Derechos y Garantías del PP-A haya iniciado los trámites para abrir expedientes a los tres concejales que decidieron seguir apoyando a Landaluce.