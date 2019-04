Las directoras africanas, protagonistas en la tercera jornada del Festival de Cine Africano Tarifa-Tánger

Publicado 28/04/2019 18:25:46 CET

CÁDIZ, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La tercera jornada del XVI Festival de Cine Africano de Tarifa-Tánger ha estado protagonizada por las realizadoras africanas. Las directoras Naziha Arebi ('Los campos de la libertad') y Reem Saleh ('Lo que se siembra...'), junto al director Nasib Farah ('El guerrero perdido') han participado en unos 'Aperitivos de Cine' centrados en el "poder del cine para contar realidades poco conocidas y la importancia y responsabilidad de los cineastas para dar voz a los que no tienen".

El coloquio ha estado moderado por el crítico y programador Javier H. Estrada, que ha explicado que la relación primordial entre las tres películas es que, "pese a hablar de realidades diferentes, todas ellas tratan sobre la búsqueda de héroes anónimos", según ha explicado en un comunicado el FCAT.

Reem Saleh ha explicado que para ella la clave está en "ver, no juzgar y entender", porque "para conseguir cambiar las cosas primero hay que entenderlas y verlas desde la proximidad". La directora pasó seis años inmersa en la comunidad Al'Gamiya, lo cual le sirvió para entender de cerca la realidad de esta comunidad.

Por su parte, Naziha Arebi coincide con Saleh en que "lo primordial para contar este tipo de historias es crear una relación de confianza que le permita acercarse lo más posible a la realidad". Arebi ha explicado que escogió el fútbol femenino para su película porque "no quería destacar el activismo de las élites de la revolución en Libia", sino que le interesaban las historias de "personas comunes y corrientes como la de este equipo de mujeres y su lucha particular". Para Arebi, ser cineasta conlleva la responsabilidad de visibilizar las historias invisibles para así "conseguir un cambio en la sociedad".

El director de 'El guerrero perdido' ha indicado que también su objetivo era "contar una realidad alejada de las historias que suelen oírse en África". Al igual que sus compañeras de coloquio, este director ha pasado varios años trabajando en su película.

Nasib Farah se adentró en las comunidades de la diáspora somalí para contar la historia de Mohammed, el protagonista de la película, un joven que intenta huir del grupo terrorista Al-shabab. El director ha tenido la oportunidad de dialogar con el público en el pase del domingo en la Iglesia de Santa María.

Al margen de la sección oficial 'Hipermetropía', otra de las películas del domingo ha sido 'Rafiki', la cinta keniata sobre una historia de homosexualidad femenina, que fue estrenada en Cannes y prohibida en Nairobi.

Desde el FCAT han explicado que el tema central de la película es el amor que surge entre dos chicas adolescentes quienes, a pesar de la rivalidad política entre las dos familias, Kena y Ziki, resisten y siguen siendo amigas, apoyándose mutuamente para cumplir sus sueños en una sociedad conservadora. "Pero cuando nace el amor entre las dos, no les quedará más remedio que escoger: la felicidad o la seguridad", han apuntado.

'Rafiki' se rodó en Sudáfrica y fue producida por Steven Markowitz, uno de los grandes productores de cine africano. Markowitz es también el productor de 'Winnie' (también en programación) y de películas africanas que viajan por festivales como 'Stories of our lives', 'Love the one you love' y 'Viva Riva!' Proyectadas en anteriores ediciones del FCAT.

En la sección Homenajes, este domingo se ha proyectado 'Dunia', dirigida por Jocelyne Saab, directora libanesa fallecida el pasado enero. La película habla de Dunia, una estudiante de poesía sufí y danza oriental en El Cairo que aspira a ser bailarina profesional y a encontrarse consigo misma.

Durante un concurso, conoce al seductor doctor Beshir, ilustre pensador sufí y hombre de letras. Con él, probará el placer de la palabra en su búsqueda del éxtasis a través de la poesía sufí, y descubrirá, en sus brazos, el placer de los sentidos. Sin embargo, deberá enfrentarse a la tradición, que destrozó su capacidad de sentir placer, para poder liberar su cuerpo y bailar con el alma.

En la sección 'Afroscope', se ha proyectado la película de animación 'Un día más con vida', ganadora del Goya a la Mejor Película de Animación. Se trata de una coproducción polaco-española que da a conocer la historia del periodista Riszard Kapuscinski y su trabajo como periodista de Guerra en la Angola de 1975.

Kapuscinski es un periodista brillante, experimentado, idealista y un ferviente defensor de las causas perdidas y las revoluciones. Angola se encuentra en una sangrienta guerra civil en los albores de su independencia. Kapuscinski se embarca en un viaje suicida al centro del conflicto. Una vez más, es testigo de la dura realidad de la guerra y descubre la sensación de impotencia. Angola le cambiará para siempre.

Para finalizar, también se ha proyectado este domingo la primera película en términos cronológicos de la retrospectiva 'Sesiones para el recuerdo: Historias afroamericanas'. "En cuerpo y alma es una película muda del pionero de cine afroamericano Oscar Micheaux", han valorado desde el FCAT.