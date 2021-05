Ecologistas advierte de un vertido en la Bahía de Algeciras y critica que los buques limpien cascos en Gibraltar

ALGECIRAS (CÁDIZ), 5 May. (EUROPA PRESS) -

Verdemar-Ecologistas en Acción ha advertido de la presencia de un nuevo vertido en la Bahía de Algeciras (Cádiz) y ha criticado que los buques limpien sus casos cuando fondean en Gibraltar sin que el Peñón tome medidas sobre la contaminación.

Según han indicado a Europa Press, el vertido procede del buque 'Proteus', actualmente navegando bajo bandera Marshall Islands y ha señalado que el vertido tiene color marrón y está sobre las aguas de la Bahía de Algeciras.

Asimismo, ha insistido en criticar que los barcos realicen limpiezas de cascos en zonas del puerto no habilitadas para ello, donde las aguas residuales no son recogidas y tratadas, así como que Gibraltar no haga nada para evitar esa contaminación.

Cabe recordar que el pasado mes de febrero ya se produjo un vertido procedente de un buque atracado en el puerto de Gibraltar, el 'AM Ghent', que se extendió por buena parte de las aguas de la Bahía de Algeciras.