Ecologistas celebran la protección BIC del Faro de Trafalgar (Cádiz) como un "logro" de la movilización popular

Ecologistas en una manifestación contra el uso privado del Faro de Trafalgar, en una imagen de archivo. - ECOLOGISTAS EN ACCIÓN

BARBATE (CÁDIZ), 22 (EUROPA PRESS)

Ecologistas en Acción y su grupo local Enebro han celebrado que el Faro de Trafalgar, en el término municipal de Barbate, haya sido declarado Bien de Interés Cultural (BIC) por el Gobierno de España, considerando esta protección patrimonial como "un logro" conseguido por "la movilización popular y ecologista", y por "la ayuda" de la diputada de Sumar por Cádiz, Ester Gil de Reboleño.

En una nota, el grupo ecologista ha destacado las protestas realizadas tras conocerse en noviembre de 2023 que la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC) iba a resolver una concesión para usos de restaurante y centro de interpretación en el faro a una empresa de Sevilla.

Al respecto, ha asegurado que entonces, "no se realizó ninguna exposición pública de la concesión" pero que los vecinos de la zona "tuvieron conocimiento de ésta", promoviéndose una manifestación que mostraba el rechazo a que el edificio del faro pasase a tener usos privados.

De esta manera, Ecologistas en Acción ha reiterado que se opone al uso hotelero del Faro de Trafalgar, proponiendo que siga perteneciendo al Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT) y que se considere "un bien histórico y natural". Además, ha defendido su uso cultural y museístico, oponiéndose a que "lo hecho con dinero público se ponga a disposición de particulares para su lucro privado".

Como ha recordado la organización ecologista, el Tómbolo de Trafalgar está protegido por distintas administraciones, siendo Monumento Natural (Decreto 226/2001, de 2 de octubre, por el que se declaran determinados Monumentos Naturales de Andalucía); Zona de Especial Conservación (ZEC) de la Red Natura 2000 europea, con su propio Plan de Gestión; Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) por la Red Natura 2000 europea; y parte del Parque Natural de La Breña y Marismas del Barbate, según aprobó hace más de un año su Junta Rectora.

Es decir, se trata de "una zona digna de protección por la Junta de Andalucía, el Estado y Europa".

No obstante, ha lamentado que la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente en Cádiz, y el Ayuntamiento de Barbate, "no se hayan opuesto lo más mínimo a la privatización del faro y su conversión en bar de copas abierto hasta las 2,30 horas de la madrugada".

Pese a ello, han hecho hincapié en que con "la insistencia vecinal, el buen hacer de jóvenes historiadores y la escucha de la diputada de Sumar", se consiguió que el Ministerio de Cultura incoase un expediente en junio de 2025 para la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) del Faro de Trafalgar, algo que finalmente se ha ratificado este pasado 20 de octubre por el Consejo de Ministros.

El faro funciona actualmente como elemento "indispensable" para la navegación que entra o sale del Estrecho de Gibraltar, algo que hace desde julio de 1862.

La declaración de BIC no interferirá en sus competencias en señalización marítima y clima marítimo del Sistema Portuario Español, según indica el propio Ministerio de Cultura, el cual concluye que "esta declaración tiene como objeto la protección de los valores históricos, científicos y técnicos del Faro de Trafalgar".

Ecologistas en Acción y Enebro han mostrado su confianza en que los responsables políticos locales, junto al Ministerio de Cultura, "sean capaces de mantener los valores del edificio" del Faro de Trafalgar, e instalar "un centro de interpretación o museo histórico y ambiental acorde a los valores que representa", para así convertirlo en "un referente cultural indispensable" en la provincia de Cádiz.

Coincidiendo con el 221 aniversario de la Batalla de Trafalgar este pasado 21 de octubre, los ecologistas han celebrado esta declaración como "una victoria para la ciencia y para la conservación ecológica de la zona donde se instaló el Faro de Trafalgar".