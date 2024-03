Empleo señala que sigue "casi al minuto" el conflicto en Acerinox y lamenta que el PSOE lo "politice"

SEVILLA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, ha lamentado este miércoles que el PSOE "politice" el conflicto en Acerinox y ha insistido en que el seguimiento por parte de su departamento es "casi al minuto" porque les "preocupa", tras apuntar que el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (CARL) y el Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales (Sercla) "forman parte de la Consejería y, por tanto, esta ha estado presente en todo el proceso de negociación".

Así lo ha señalado a una pregunta del PSOE en la comisión de Empleo del Parlamento andaluz, donde también ha mostrado su confianza en esta negociación y se ha congratulado por la próxima reunión este viernes 15 de marzo, cita en la que, bajo la dirección del CARL, se acordará un calendario de negociación y se intentará desbloquear las cuestiones judiciales que aún están pendientes.

Blanco ha apuntado que se ha registrado un calendario "muy intenso de reuniones" a través de las que la Consejería sigue manteniendo la interlocución directa con las partes en el conflicto de Acerinox.

"Me gustaría poner en valor el trabajo excepcional que realizan los profesionales del Sercla y del Carl. No hay días, no hay horas, tienen una dedicación exclusiva casi a este conflicto para el que desde la Consejería es de una enorme importancia que se llegue a un acuerdo", ya que se trata de "un conflicto colectivo de enorme trascendencia".

La consejera ha recordado que el CARL citó en noviembre de 2023 a la empresa y al comité de empresa para ofrecer sus servicios de asistencia técnica para la negociación colectiva, "igual que hace con otras empresas que se encuentran en procesos de negociación bloqueados".

Tras aceptarlos ambas partes, se estableció un calendario de mesas de negociación, bajo la dirección de una presidencia propuesta por el CARL, y el acompañamiento técnico de su secretario general, jefes de servicio de negociación y de Sercla y del coordinador Sercla en Algeciras (Cádiz), que se reunieron en Jerez de la Frontera los días 19 de diciembre de 2023, 9, 11, 18 y 30 de enero de 2024, dando continuación, de esta forma, al proceso de negociación colectiva del convenio de empresa que comenzó en enero de 2023.

"El Sercla consiguió sentar a las partes a negociar cuando ya llevaban casi diez meses de bloqueo de la negociación", ha señalado la consejera. Además, una vez que el sindicato ATA llamó a la huelga a partir del 5 de febrero, el Sercla "consiguió avenencia en relación a los servicios de mantenimiento de la huelga convocada".

Tras ello, se han desarrollado comparecencias en el Sercla los días 8 y 9 de febrero en procedimiento previo a la huelga convocada por los sindicatos UGT, USO y CCOO a partir del día 10 de febrero, produciéndose la unificación de los comités de huelga en uno solo.

Estas dos avenencias conseguidas por los mediadores del Sercla, según ha apuntado Rocío Blanco, han permitido que el CARL haya podido seguir manteniendo la interlocución con las partes. Pero, además, a instancias de la consejera, el CARL convocó el pasado viernes 1 de marzo una reunión para el miércoles 6 de marzo, a la que fueron citadas todas las partes en conflicto para una reunión valorativa de posibles actuaciones conducentes a la resolución del conflicto mediante soluciones negociadas.

En esta reunión que duró siete horas, el CARL realizó una propuesta de mediación para retomar el día 12 de marzo la mesa de negociación, que abandonó el sindicato ATA el 30 de enero pasado.

PP-A MIDE MÁS MEDIOS PARA EL CARL

Por su parte, la diputada socialista Rocío Arrabal Higuera ha criticado que la negociación en esta conflicto vaya a llegar "40 días después de iniciada la huelga" y ha llamado la atención sobre la competencia que tiene Empleo en la mediación de conflictos laborales.

"El próximo día 15 es cuando se inicia la negociación. En vez de en marzo creo que podía haber hecho un esfuerzo por haber intervenido un poco antes, un mes antes por lo menos", ha reprochado a la consejera.

De esta manera, ha señalado "la lentitud y la inoperancia" con la que se ha tratado este conflicto desde su departamento y más teniendo en cuenta que "es un conflicto que se inicia ahora". "No es de recibo que los trabajadores tengan que estar 40 días en huelga para poder sentarse a negociar", ha subrayado para pedir más medios al CARL.

Por último, ha mostrado su deseo de que este conflicto termine "lo más pronto posible y con un nuevo convenio colectivo que recoja todos los logros sociales que merecen los trabajadores".