Esperanza Aguirre critica a Sánchez por su "victimismo" y afirma que lo que pretende es "decidir él lo que es un bulo"

CÁDIZ, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, se ha pronunciado este lunes acerca de la decisión de Pedro Sánchez de tomarse unos días de reflexión acerca de su continuidad como presidente del Gobierno para finalmente anunciar que continúa en el puesto, y lo ha criticado por su "victimismo", además de asegurar que "quiere hacer una ley antibulos" para así "decidir él lo que es un bulo y lo que no".

Aguirre ha realizado estas declaraciones en un acto organizado por la Diputación de Cádiz consistente en una mesa redonda con mujeres pioneras en política dentro del programa '45 años, 45 municipios', celebrada en el Palacio Provincial, a la que acudía en su condición de primera presidenta del Senado.

Para Aguirre, la decisión de Sánchez es "exactamente lo que yo esperaba, victimismo y llamamiento a la impunidad para que los jueces no puedan dirimir si alguna cosa es o no delito. Claro que hay presunción de inocencia, pero lo que no puede haber es impunidad, que es lo que él quiere. Y yo me temo que cuando ha dicho que ahora va a hacer un cambio, lo que quiere es encargarles a los fiscales la instrucción de cambiar las mayorías para elegir al Consejo General del Poder Judicial, que como él les ha prohibido hacer nombramientos durante el tiempo en que están en prórroga, pues ahora va a tener casi 190 posiciones judiciales para nombrar a quien quiera, posiblemente a jueces de su cuerda", ha dicho.

Aguirre ha añadido que el presidente del Gobierno "quiere hacer una ley antibulos. Le llama antibulos, pero en realidad es una ley como la que hizo Azaña en la Segunda República, que le llamaba Ley de Defensa de la República y lo que quería era cerrar medios de comunicación", ha sostenido la exministra antes de agregar: "Porque si es bulo o no es bulo, lo decide él, no lo deciden los jueces".