Exposición fotográfica en la Casa de Iberoamérica de Cádiz de la Asociación Solo Surf, pionera en su uso terapéutico

CÁDIZ, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Casa de Iberoamérica ha abierto sus puertas a la exposición 'La ola de tod@s', un recorrido fotográfico de los últimos diez años de la Asociación Solo Surf, el primer centro de surf terapéutico, que nació en la ciudad de Cádiz. En este espacio, gestionado por la sociedad municipal Cádiz 2012, se mostrarán hasta el 17 de septiembre una treintena de fotografías del trabajo de esta asociación, captadas por los objetivos de Inma Moreno y Anabel Martínez.

La exposición está dividida en tres niveles, según ha informado en una nota el Ayuntamiento de Cádiz. A través del primero, 'El descubrimiento', representado por un cubo, el trabajo fotográfico muestra como por medio de un cuidado sistema de trabajo acuático, mediante juegos con la tabla, el cuerpo, el cubo y otros elementos, los alumnos descubren el agua como elemento y ámbito de interacción con los demás niños y con el entorno.

El segundo nivel, 'La supervivencia', cuenta como elemento con los manguitos y refleja la interacción de los niños con el entorno. Las técnicas de trabajo de surf y piscina permiten aumentar la conciencia y un mayor grado de conexión con el resto de terapeutas, monitores y compañeros y, por consiguiente, una mayor integración.

El tercer nivel es el de 'El aprendizaje', donde la tabla de surf es el elemento clave y donde los retos están basados en la mejora de las habilidades deportivas del surf y de otros deportes acuáticos del mismo modo que lo haría cualquier otra persona, alcanzando así los retos de la capacidad.

Desde sus inicios, la Asociación Solo Surf ha trabajado desde la creatividad y la innovación, no sólo en el desarrollo de nuevas formas de trabajo centradas en el surf, reinventándolo como actividad acuática terapéutica para personas con autismo (especialmente niños), sino también para tratar de dar un mensaje a la sociedad en su conjunto "con el acontecimiento no esperado que supone no ver discapacidad", señala Solo Surf, pionera en estas terapias.

Estos aspectos, unidos al proyecto y su compleja gestión en materia de recursos, profesionalización, requerimientos jurídicos-sanitarios, proyección en el ámbito educativo para personas con discapacidad, divulgación técnico-científica, formación de alumnos y profesionales del sector y la promoción del turismo para familias y personas con discapacidad, hacen que la Asociación Solo Surf sea diferente y una referencia para el resto en cuanto al surf como auténtica actividad terapéutica.