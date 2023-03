El Festival de Jerez acoge el estreno de 'Un lucero' de Lucía Campillo con la maternidad como impulso creativo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Jerez acoge este miércoles 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el estreno en la Sala Compañía de la bailaora murciana Lucía Campillo con la obra 'Un lucero', que acoge así la propuesta en clave más femenina de esta XXVII edición con la maternidad como impulso creativo.

"No tenía ningún corte y ahora tengo la sonrisa de la cesárea por fuera y por dentro me he dado algunas puntaítas", ha apuntado Lucía Campillo, que presentó su primer montaje en rueda de prensa el pasado lunes en la Bodega San Ginés del Consejo Regulador.

'Un lucero' acaba de recibir el Premio Alfonso X de la Cultura de la región de Murcia y supone uno de debut esperado en el Festival de Jerez. Bajo la dirección escénica de María Jáimez, Lucía Campillo recorre diferentes etapas emocionales de su vida, culminadas en el reciente nacimiento de su segunda hija hace dos años.

Una sola bailaora dirige, coreografía e interpreta este viaje frente a un elenco artístico y técnico integrado en su mayoría por mujeres, como Eva la Lebri y Jesús Corbacho (cante), Antonia Jiménez (guitarra y dirección musical) y Manuel Masaedo (percusión y espacio sonoro), con vestuario de Belén de la Quintana e iluminación de Olga García.

Según ha explicado, la maternidad no solo motiva e impulsa la creación de 'Un lucero', ya que durante su año y medio de producción Lucía Campillo ha conciliado su papel de madre con la dura exigencia y sacrificio como artista. 'Un lucero' es así "un grito salvaje", un parto en sí mismo, cargado de dolor y ternura: "Jamás me he sentido tan empoderada como mujer", ha afirmado la artisca.

Lucía Campillo ha contado con la colaboración coreográfica de la multipremiada bailaora Belén López y con una mirada externa de excepción como es la de su marido Jesús Carmona, considerado uno de los mejores bailarines en la actualidad. Con producción ejecutiva de Marta Otazu (La Figuranta Producciones), 'Un lucero' visita por primera vez Andalucía tras estrenarse el 19 de enero en el Teatro Circo de Murcia.

Formada en el Conservatorio Profesional de Danza Mariemma de Madrid, Lucía Campillo ingresa en el Ballet Nacional en 2010, bajo la dirección de Antonio Ruiz y después de Antonio Najarro. Entre otras, trabaja con las compañías de María Pagés, Rojas y Rodríguez, Aída Gómez y Jesús Carmona. En 2016 su pieza 'La imperfecta' obtiene varios premios en el certamen de danza española y flamenco de Madrid.

Lucía Campillo actúa en los principales tablaos de España, como el Corral de la Morería, Villarosa, Las Carboneras y Casa Patas en Madrid, y el Cordobés en Barcelona. Colabora como maestra y coreógrafa con la Universidad de Alburquerque y escuelas de México, EE.UU, China y Japón.