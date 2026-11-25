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CHICLANA DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 25 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Chiclana (Cádiz) ha mostrado su "firme condena" por el asesinato de Gloria Vallejo, la mujer que fue encontrada semienterrada en una duna de Sancti Petri el pasado 18 de octubre, y que se investiga como violencia de género tras la detención este miércoles de su pareja como presunto responsable de su muerte, un arresto que ha tenido lugar este 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

En un comunicado, la delegada municipal de la Mujer en Chiclana, María de los Ángeles Martínez Rico, ha señalado que "hoy es un día de profundo dolor para Chiclana".

"La muerte violenta de Gloria Vallejo, cuyo cuerpo fue encontrado en la playa de Lavaculos, nos golpea como sociedad y nos recuerda, de la manera más cruel, que la violencia machista sigue arrebatando vidas de mujeres", ha aseverado la responsable municipal.

Sobre la detención de la pareja de Gloria, "un mes después de que fuera asesinada en la playa de Lavaculos", ha indicado Rico que "vuelve a poner rostro y nombre a una realidad que no podemos ignorar", al recalcar que "la violencia machista sigue arrebatando la vida de mujeres".

Además, ha trasladado su "cariño, apoyo y solidaridad" a la familia y personas cercanas a Gloria.

"Hoy, más que nunca, el 25N no puede ser solamente una fecha en el calendario. Es un día para recordar a las mujeres asesinadas, acompañar a quienes sufren violencia y reafirmar nuestro compromiso colectivo para erradicarla", ha manifestado, incidiendo en que "detrás de cada asesinato hay una vida, una historia y un futuro arrebatados".

En ese sentido, ha expuesto que "ninguna mujer debería tener que vivir con miedo por el hecho de ser mujer", asegurando que desde Chiclana "seguiremos trabajando, reivindicando y alzando la voz porque la igualdad y la lucha contra la violencia machista no admiten indiferencia ni retrocesos".

La víctima figuraba en el sistema Viogen y la detención llevada a cabo en la mañana de este miércoles hace que se trate su muerte como un presunto homicidio por violencia de género, como ha informado la Guardia Civil. En el momento de su muerte, Gloria tenía 44 años de edad, era natural de Las Palmas de Gran Canarias y vecina de Cádiz.