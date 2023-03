El Foro Provincial de Turismo de Chiclana (Cádiz)contará con chefs españoles con nueve estrellas Michelín

CHICLANA (CÁDIZ), 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Josep 'Pitu' Roca, Francis Paniego y Paco Roncero, que juntos suman un total de nueve estrellas Michelín, se darán cita en el VII Foro Provincial de Turismo y I Salón del Vino y la Gastronomía de Cádiz, que se celebrará los días 14 y 15 de marzo en el hotel Gran Meliá Sancti Petri, en Chiclana de la Frontera (Cádiz).

Este foro se plantea en su séptima edición como el mayor punto de encuentro del sector turístico y hostelero de la provincia de Cádiz que espera reunir a unos dos mil profesionales de la provincia, como ha señalado el Ayuntamiento de Chiclana en una nota.

Por un lado, Josep 'Pitu' Roca participará en una mesa redonda en la jornada inaugural, el martes 14, a partir de las 11,30 horas. 'Pitu' es el responsable de la bodega de El Celler de Can Roca, restaurante con tres estrellas que dirige junto a sus hermanos en Girona, y que fue considerado durante varios años como el mejor del mundo. Roca fue nombrado, además, mejor sumiller del mundo en la lista The World's 50 Best Restaurants, entre otras condecoraciones, y dirige la sala del restaurante, siendo también el responsable de los vinos.

Francis Paniego, por su parte, ostenta cuatro estrellas Michelin entre los tres restaurantes que dirige, además de innumerables premios nacionales e internacionales. Al frente de varios proyectos, el principal es El Portal de Echaurren, con dos estrellas Michelin y tres soles Repsol, y Echaurren Tradición, con un sol Repsol. Ambos están dentro del Hotel Echaurren, negocio familiar desde hace cinco generaciones, recientemente remodelado y asociado al club de calidad Relais & Chateaux, en el precioso pueblo de Ezcaray.

También se encarga de la asesoría gastronómica del Hotel Marqués de Riscal en el Elciego (Álava) donde consiguió una estrella Michelin en 2012, y desde 2019 asesora el Hotel Hermitage de Andorra, donde ha conseguido, en el restaurante Ibaya, la primera estrella Michelin en la edición 2022, la primera también para el pequeño país de los Pirineos después de 18 años.

En Chiclana, Paniego participará en una mesa redonda junto a otro reconocido cocinero, como es Paco Roncero, poseedor también de dos estrellas Michelin en el restaurante que lleva su nombre en Madrid. Roncero es chef ejecutivo y director del NH Collection Casino de Madrid, de los gastrobares Estado Puro en Madrid y Shangai, y de Sublimotion, el restaurante más avanzado e innovador que se ubica en el Hotel Hard Rock de Ibiza.

El VII Foro Provincial de Turismo y I Salón del Vino y la Gastronomía de Cádiz está organizado con la colaboración del Ayuntamiento de Chiclana, Diputación de Cádiz y Junta de Andalucía.