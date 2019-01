Fran González asegura que el PSOE "ha puesto la sensatez" en el Ayuntamiento "para el avance" de Cádiz

Publicado 29/12/2018 10:19:32 CET

CÁDIZ, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE y candidato a la Alcaldía del Ayuntamiento de Cádiz, Fran González, ha afirmado que su partido "ha puesto mucha sensatez en cuestiones que llevaban al Ayuntamiento a una situación de parálisis y falta de avance en muchas ocasiones". Además, ha manifestado que con este equipo de gobierno en Cádiz "ha habido mucho más de polémica que de avance de la ciudad".

En una entrevista concedida a Europa Press, González ha añadido en este sentido que "la frustración o la decepción de la oportunidad que han desaprovechado puede ser la nota característica de estos tres años y medio de mandato" del gobierno local compuesto por Por Cádiz Sí se Puede y Ganar Cádiz en Común.

Por contra, ha destacado el papel del PSOE. "Si vamos a la campaña electoral de 2015, el PSOE presentó una serie de medidas que tenían una conexión entre ellas y que iba vinculado a la expresión que se suele decir de modelo de ciudad", ha señalado el portavoz socialista, que ha asegurado que en este tiempo, tanto desde la oposición en el Ayuntamiento como desde las administraciones que gobiernan, han intentado desarrollar ese modelo, como por ejemplo con Valcárcel.

Fran González ha afeado que el equipo de gobierno haya "intentado apropiarse de iniciativas o medidas del resto de administraciones" por el hecho de que "este equipo de gobierno no tiene un proyecto que se conozca que vaya a contribuir en modelo de ciudad".

"El carril bici, planificada y licitada por la Junta con fondos europeos, no deja de ser una pieza de un engranaje de un modelo de movilidad, pero que si no se adapta la movilidad del transporte público de la ciudad a la realidad de ese modelo, no estamos hablando de nada", ha afirmado González, que ha recordado que el PSOE ha presentado en reiteradas ocasiones la modificación de las líneas de autobuses, uno de los pliegos que está prorrogado sine die y del que no se tiene información.