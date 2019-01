Fran González (PSOE) dice que el equipo de gobierno de Cádiz "está viviendo de la herencia del PP en muchas cuestiones"

Publicado 30/12/2018 10:17:34 CET

CÁDIZ, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Cádiz y candidato a la Alcaldía, Fran González, ha afirmado que el equipo de gobierno --Por Cádiz Sí se Puede y Ganar Cádiz en Común-- "está viviendo de la herencia del PP en muchas cuestiones".

En una entrevista concedida a Europa Press, González ha manifestado que "hay muchas cuestiones en las que no han sido capaces de reconducir en ese modelo de una izquierda creíble". "Han vivido de muchas inercias que no eran positivas y tenía este Ayuntamiento", ha añadido.

Asimismo, ha lamentado que "después de que el PSOE le haya brindado el apoyo y haya intentado desatascar cuestiones comprometidas, no han estado a la altura de las expectativas, ni de las que generaron prometiendo la luna ni de las que sí estaban en su mano y no han sido capaces de ordenar.

A juicio de Fran González, "además de la falta de capacidad en algunas cuestiones está todo impregnado también de mucho sectarismo". "Cuando desde el PSOE se le ha ofrecido alternativa para reconducir cosas han negado la mayor, y solo han llegado a acuerdo cuando ya se han visto desesperados, pero no han escuchado las propuestas".

Asimismo, ha criticado que el equipo de gobierno "tiene como un manual, que no sé si deriva de Madrid a todas las ramificaciones de Podemos o lo trae algún asesor debajo del brazo, que ante cualquier situación de colapso o no sacar una iniciativa, aunque sea proceso ordinario o anual, porque las navidades son todos los años, su tendencia es acusar a la oposición, y si pueden al PSOE mejor".

"Si se demuestra que no es así porque no tiene nada que ver con el apoyo del PSOE, culpan a los técnicos municipales, donde hay una caza de brujas, y si no, al final llegan a señalar a la sociedad civil como responsable de no conseguir las expectativas", ha añadido González, que ha afirmado que "tratan de hacer una cortina de humo precisamente para enmascarar su falta de gestión".

"Cuando alguien no sabe donde va, cualquier camino les vale, y eso es la definición exacta del alcalde y su equipo de gobierno", ha manifestado Fran González, que ha afirmado que "han llegado con mucha palabrería pero ahora que están llamado a poner los pies en el suelo y gestionar, pues no saben dónde quieren ir ni qué es lo que quieren hacer al frente del Ayuntamiento".