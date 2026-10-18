Gavira se muestra prudente ante un acuerdo con PP en el Senado pero pide "hacer todo lo posible para echar a Sánchez"

El vicepresidente segundo de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira, en una atención a medios en Marbella. - JUNTA DE ANDALUCÍA

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 18 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira, se ha remitido a los "procedimiento y protocolos" de Vox tras ser preguntado por la posible retirada de candidaturas de su partido para el Senado de cara a las próximos elecciones generales del 29 de noviembre.

"Abascal ha dado su opinión, pero luego hay un comité ejecutivo nacional en Vox que decide este tipo de cosas. Hasta que no se produzca evidentemente es cuando uno dice altura de mira, significa que todos los españoles tenemos claro que tenemos que hacer todo lo posible para echar a este gobierno criminal y corrupto, y desde luego desde Vox vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano", ha señalado este domingo en una atención a los medios en Jerez de la Frontera (Cádiz).

Este sábado, el presidente de Vox, Santiago Abascal, reaccionó a ese pacto de PSOE y Frente Amplio para el Senado asegurando que actuarán "con altura de miras" y harán "lo necesario para que España sea libre y no dependa ni de Sánchez ni de ninguno de sus secuaces", apelando al "sentido común" y mandando un mensaje de "tranquilidad, responsabilidad y compromiso".

"Sánchez es capaz de todo por destruir España. Pero nosotros también somos capaces de todo por salvarla", añadió Abascal en un mensaje en 'X', en el que algunos ven detrás la posibilidad de que Vox pueda no presentarse en algunas provincias, lo que favorecería al PP.

En paralelo, Gavira también ha hecho referencia al "posible fraude" electoral con la ley de nietos. "Desde luego nosotros hemos hecho nuestro trabajo no solo a nivel parlamentario, no solo en el Parlamento de Andalucía, en el Congreso de los Diputados, también a nivel judicial. Y las sentencias están ahí encima de la mesa y es gracias a esa iniciativa de Vox que esta ley de Nieto se está paralizando", ha indicado.