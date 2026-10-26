Gavira (Vox) pide una movilización "masiva" en las elecciones generales del 29N para echar "a la mafia" del Gobierno

Imagen del vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local del Gobierno andaluz y presidente Vox en Andalucía, Manuel Gavira en un acto de precampaña en Estepona (Málaga). (Foto de archivo). - Álex Zea - Europa Press

CÁDIZ 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del grupo parlamentario Vox en Andalucía y vicepresidente segundo de la Junta, Manuel Gavira, ha realizado este lunes un llamamiento a que los ciudadanos protagonicen una movilización "masiva" en las urnas para echar "a la mafia" del Gobierno tras las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

El también consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local del Gobierno andaluz se ha pronunciado así en una atención a los medios de comunicación en Cádiz en la que ha advertido de que, "quien piense que las elecciones están ganadas, se equivoca".

Así, Gavira ha invitado a ir a las urnas a los españoles que "quieren un Gobierno donde lo primero seamos los españoles", así como que "destierre el fanatismo ideológico que tanto lastre está poniendo en nuestra prosperidad"; y que "acabe con esas políticas de inmigración" que, "además de inseguridad, genera colapso en los servicios públicos".

El dirigente andaluz de Vox ha considerado que España vive actualmente una situación de "emergencia nacional", y ha remarcado que en pocos días se cumplirán tres meses de la "invasión de Ceuta", ocasión que ha aprovechado para dedicar un recuerdo a los ciudadanos que "tan mal lo están pasando" en dicha ciudad autónoma tras esa llegada masiva de inmigrantes a finales del pasado mes de julio.