Halloween cobra vida en Cádiz con tres grandes espectáculos para público infantil, juvenil y familiar

La concejala de Juventud e Infancia del Ayuntamiento de Cádiz, Gloria Bazán, en la presentación de los espectáculos de Halloween. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Cádiz se sumergirá los próximos días 29, 30 y 31 de octubre en la festividad de Halloween, que cobrará vida con tres grandes espectáculos, con propuestas dirigidas al público infantil, juvenil y familiar, que se desarrollarán en el Baluarte de la Candelaria, las bóvedas de la antigua Casa del Niño Jesús y las calles del centro histórico de la ciudad.

En concreto, las propuestas son La Plazuela del Truco o Trato, un espectáculo infantil que transformará el Baluarte de la Candelaria en un pueblo mágico; Matadero 13, un pasaje del terror ambientado en una antigua granja experimental donde los animales se han rebelado contra los humanos; y El Desfile del Nuevo Orden, que llevará a los personajes del pasaje a las calles de Cádiz durante la noche de Halloween.

La concejala de Juventud e Infancia del Ayuntamiento de Cádiz, Gloria Bazán, ha destacado que el objetivo es ofrecer "alternativas de ocio y entretenimiento" para diferentes edades, combinando propuestas familiares, actividades creativas y experiencias de terror. Además, ha puesto en valor la utilización de espacios emblemáticos de la ciudad como escenarios de estos espectáculos.

Gloria Bazán ha subrayado también la incorporación de pases adaptados para personas con diversidad funcional o necesidades especiales, con el propósito de favorecer la participación y hacer que estas actividades puedan ser disfrutadas por el mayor número posible de personas.

La programación infantil tendrá como principal atractivo La Plazuela del Truco o Trato, un espectáculo organizado con la participación de La Tribu del Talento que se desarrollará en el Baluarte de la Candelaria los días 29, 30 y 31 de octubre, en horario de 17,00 a 22,00 horas.

Durante estas tres jornadas, este espacio se transformará en un singular pueblo de Halloween, con casas mágicas, personajes extravagantes, música, juegos y distintas actividades para los más pequeños.

Uno de los principales atractivos será la 'Scream Zone', una calle compuesta por diez casas tematizadas en las que los pequeños podrán participar en el tradicional truco o trato mediante una aventura interactiva de aproximadamente 30 minutos.

Cada una de estas casas contará con su propio personaje y ambientación. Así, los participantes tendrán que interactuar con estos personajes, superar diferentes pruebas y conseguir los caramelos escondidos en las distintas viviendas.

La aventura comenzará en 'Scream Square', la plaza central de este singular pueblo, donde Festro Mori recibirá a las familias desde un escenario con música y animación. Para acceder a ella, los visitantes deberán demostrar que están preparados para formar parte de esta peculiar comunidad participando en un divertido baile colectivo.

Junto a estas experiencias, La Plazuela del Truco o Trato contará con una programación de talleres y actividades creativas destinadas a estimular la imaginación y la participación infantil.

MATADERO 13, LOS ANIMALES TOMAN EL CONTROL

La segunda gran propuesta de Halloween estará especialmente dirigida al público juvenil y adulto. Matadero 13, de Ludik Eventos, ofrecerá una experiencia inmersiva de terror en las bóvedas de la antigua Casa del Niño Jesús los días 29, 30 y 31 de octubre.

El espectáculo parte de una inquietante pregunta, ¿qué ocurriría si los animales dejaran de ser las víctimas y los seres humanos se convirtieran en el ganado? Esta es la premisa de una historia que se remonta varias décadas atrás, cuando una granja experimental desarrollaba investigaciones destinadas a incrementar la producción animal mediante modificaciones genéticas.

Bajo el nombre de La Asamblea Animal, las distintas especies han tomado el control y gobiernan sus propios territorios. El antiguo matadero se ha convertido así en el escenario de una nueva realidad, donde los seres humanos han perdido su posición privilegiada y ocupan el lugar que antes reservaban a los animales.

Los visitantes accederán al recinto creyendo que van a inspeccionar una granja abandonada. Sin embargo, descubrirán que han sido seleccionados para formar parte del nuevo sistema establecido por La Asamblea Animal.

A través de diferentes escenarios, personajes y efectos especiales, Matadero 13 propone un recorrido marcado por la experimentación, la transformación y el deseo de venganza, en el que la escenografía y la tensión narrativa desempeñarán un papel fundamental.

El espectáculo se celebrará los días 29 y 30 de octubre, de 19,30 a 00,30 horas, mientras que el 31 de octubre abrirá de 22,00 a 01,30 horas, una vez finalizado el desfile previsto para esa noche.

El Ayuntamiento ha advertido que la actividad no está recomendada para menores de 12 años, y que, en caso de asistir, deberán hacerlo acompañados de una persona adulta.

Además, se ha indicado que habrá pases adaptados de Matadero 13 para personas con diversidad funcional o necesidades especiales. Serán los días 29 y 30 de octubre de 18,30 a 19,30 horas, y estarán diseñados para que los participantes puedan recorrer el espectáculo en unas condiciones adecuadas a sus necesidades.

Durante estas sesiones se prescindirá de luces, sonidos, interacciones con personajes y efectos especiales que puedan resultar perturbadores, permitiendo disfrutar de la ambientación de una manera tranquila y segura.

Las personas interesadas deberán acudir a la entrada del recinto a las 18,00 horas. En el caso de grupos, entidades o asociaciones, será necesario solicitarlo previamente en la Casa de la Juventud o a través del correo electrónico juventud@cadiz.es.

EL DESFILE DEL NUEVO ORDEN

La tercera gran propuesta llegará el sábado 31 de octubre, coincidiendo con la noche de Halloween, cuando los personajes de Matadero 13 saldrán a las calles de Cádiz para protagonizar El Desfile del Nuevo Orden, un espectáculo itinerante inspirado en la historia del pasaje del terror que combinará música, danza, teatro y artes circenses para trasladar al espacio público el universo de La Asamblea Animal.

La comitiva partirá a las 19,30 horas desde el Baluarte de la Candelaria y recorrerá distintas calles del centro histórico de Cádiz. El itinerario previsto discurrirá por el paseo Carlos III, calle Beni de Cádiz, plaza del Mentidero, calle Veedor, plaza de San Antonio, calle Ancha, Novena, plaza del Palillero, Columela, San Francisco, Nueva, plaza de San Juan de Dios, Plocia, Santo Domingo y Teniente Andújar.

Desde allí continuará por la avenida hasta alcanzar la zona del paseo marítimo, a través de la calle Alcalde Manuel de la Pinta, y finalizará en torno a las 21,30 horas en el patio de la antigua Casa del Niño Jesús.

Este desfile permitirá que el público conozca a los personajes de Matadero 13 fuera del propio pasaje del terror, mediante una propuesta visual que combinará diferentes disciplinas escénicas y llevará la historia a las calles de la ciudad.

Una vez finalizada la comitiva, el espectáculo retomará su actividad en las bóvedas de la antigua Casa del Niño Jesús, con un horario especial de 22,00 a 01,30 horas durante esa última jornada.

Las invitaciones para asistir a La Plazuela del Truco o Trato se entregarán en la Casa de la Juventud, situada en la calle Cánovas del Castillo, el día anterior a cada espectáculo. En concreto, podrán retirarse los días 28, 29 y 30 de octubre, de 9,00 a 21,00 horas, hasta agotar existencias.

Se entregará un máximo de cuatro invitaciones por persona, que estarán distribuidas en tramos horarios de 30 minutos para facilitar la organización del acceso al recinto.

Por su parte, las invitaciones para Matadero 13 se recogerán en la Casa de la Juventud el día anterior a cada jornada, en horario de 9,00 a 21,00 horas, hasta completar el aforo.

Los pases inclusivos de los días 29 y 30 de octubre contarán con un sistema de acceso específico y no requerirán la retirada previa de invitaciones individuales.