Investigadoras de la Universidad de Cádiz impulsan nuevas herramientas de apoyo ante la pérdida gestacional y neonatal

Archivo - Hospital Puerta del Mar de Cádiz. - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La investigación desarrollada en la Universidad de Cádiz (UCA) sobre el abordaje de la muerte gestacional y neonatal da un paso hacia su aplicación en el ámbito sanitario, después de que el Consejo Andaluz de Enfermería haya anunciado, durante el III Foro Andaluz de Enfermería, su intención de promover la distribución en los hospitales andaluces de una caja de recuerdos y una guía de planificación anticipada de los cuidados en la muerte gestacional y la vuelta a casa.

Según informa la UCA en una nota, estos materiales buscan ofrecer apoyo a las familias que atraviesan la pérdida de un bebé y facilitar a los profesionales sanitarios recursos para proporcionar una atención más humana, respetuosa y adaptada a sus necesidades.

Ambas herramientas son resultado de un proyecto de investigación e innovación desarrollado en la UCA y liderado por Olga Paloma Castro, investigadora principal e integrante del grupo CTS1019, Investigación transformativa y empoderamiento en cuidados de salud, del Instituto de Investigación e Innovación Biomédica de Cádiz (Inibica).

La profesora de la UCA es también autora de la 'Guía para la planificación anticipada de los cuidados en la muerte gestacional y vuelta a casa', concebida para orientar a las familias y a los profesionales sanitarios durante el proceso de pérdida y el regreso al hogar.

Bajo el lema 'Siempre en nuestro corazón', la caja de recuerdos reúne diferentes objetos destinados a preservar la memoria del bebé, entre los que se encuentran una muselina, un certificado de nacimiento, una tarjeta para registrar las semanas de gestación, otra para conservar su huella con el mensaje "Un amor que deja huella" y sobres para guardar la pinza del cordón umbilical y un mechón de pelo.

El conjunto incorpora también un colgador de puerta y la guía de cuidados, que ofrece acompañamiento en la toma de decisiones y en la preparación de la vuelta a casa.

La iniciativa contará con la colaboración del Consejo Andaluz de Enfermería y los colegios provinciales, con el propósito de facilitar que estos recursos puedan incorporarse a la atención hospitalaria.

Su utilización pretende favorecer el reconocimiento de la pérdida y ofrecer a las familias la posibilidad de conservar recuerdos de sus bebés, respetando sus circunstancias y decisiones.

El anuncio se ha producido en el contexto del Día Mundial de la Concienciación sobre la Muerte Gestacional, Perinatal y Neonatal y pone de manifiesto la aplicación social de la investigación desarrollada en la Universidad de Cádiz, mediante herramientas orientadas a mejorar los cuidados y el acompañamiento en situaciones de especial vulnerabilidad.