Israel Galván se inspira en el baile de los 'Seises' para retratar a Sevilla y traerla al Festival de Jerez

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El bailaor y coreógrafo Israel Galván pondrá en escena su "particular y extravagante" paseo por Sevilla, su ciudad natal, el próximo miércoles 8 de marzo en el Teatro Villamarta, escenario principal del 27 Festival de Jerez, donde llega con su último espectáculo, 'Seises', en la que reinterpreta la danza ritual y sagrada que una decena de niños efectúan tradicionalmente en la Catedral de Sevilla por la fiesta de la Inmaculada Concepción, el Carnaval y el Corpus Christi.

En 'Seises', Galván contará con la interpretación musical de Daria van den Bercken y Gerard Bouwhuis al clavecín y piano, además de Helena Astolfi y Ramón Martínez, como ha indicado la organización del Festival en una nota.

Cuando realizan su danza ritual, estos niños bailarines están "pensando en sus cosas", al igual que cuando Israel Galván tenía esa edad y tenía que bailar y estaba pensando "en la recompensa que traería consigo su actuación", ha explicado el bailaor y coreógrafo de esta obra. En los semblantes serenos de esos niños ha encontrado su inspiración para esta nueva propuesta que lo devuelve "a la inocencia sin pretensiones de sus primeros años".

"A primera vista no veía en esa liturgia que se repite cada año en el Carnaval, el Corpus y la Inmaculada nada especial", sin embargo, el coreógrafo ha asegurado que "se sintió atraído" por el relevé, uno de los pasos que ejecutan los 'Seises' en su baile, y quiso incorporarlo a su especáculo.

A diferencia de propuestas anteriores, donde Galván ha puesto el foco en las tradiciones para darles un giro en busca de cierto grado de espectacularidad, en esta obra el bailaor ha llegado a la conclusión de que "en los movimientos mínimos se abren las posibilidades de un universo" y tiende a lo sutil y minimalista.

Su propósito de reflejar la inocencia de esos niños, lo contrapone con esa "cosa sufridora y violenta" que observa en el flamenco que, en este momento de su carrera, "ya le aburre". "Yo aquí no quiero eso", ha precisado.

Acompañado por la música de Domenico Scarlatti, de la que Galván ha asegurado que le suena "como la guitarra flamenca", y con las voces blancas de la Escolanía de los Palacios, el montaje extiende su mirada a la ciudad de Sevilla, a través del fandango del Padre Antonio Soler y las sevillanas de Pareja-Obregón. El peso de las tradiciones aparece en escena a través símbolos como, por ejemplo, los pétalos de azahar y las naranjas.

Dividido en tres fases, en la primera se recrean paisajes visuales con un baile que Galván ha calificado de "más silencioso, con poesías de amor". En la segunda parte, el artista se enfunda las botas para entrar en "la sublimación del cuerpo a través de la búsqueda del ruido". Finalmente, cantan los niños y su baile transita "por su verdad más sincera para representar la magia y la inocencia de estos infantes".

Según la biografía que recoge el Festival en su web, el sevillano Israel Galván fue Premio Nacional de Danza 2005 en la modalidad de Creación, concedido por el Ministerio de Cultura, por su capacidad de generar en un arte como el flamenco una nueva creación sin olvidar las verdaderas raíces que lo han sustentado hasta nuestros días y que lo constituye como género universal.

En 2012 se le concedió el Bessie Award for an Outstanding Production, de New York, y la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes concedida por el Consejo de Ministros, y en el 2016, recibió el titulo de 'Officier dans l'Ordre des Arts et des Lettres' en Francia, entre otros reconocimientos.