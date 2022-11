IU Cádiz pide a la Junta que abone de manera urgente el incremento del precio de materiales del PFEA

CÁDIZ, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El coordinador provincial de IU en Cádiz, Jorge Rodríguez, ha acusado a la Junta de Andalucía de "poner en peligro el desarrollo de los programas del Plan de Fomento del Empleo Agrario (PFEA) al no abonar ni un solo céntimo por el incremento que está sufriendo el precio de los materiales con el que los ayuntamientos deben acometer las obras de este programa", por lo que ha pedido su abono de manera urgente.

En una nota, Rodríguez ha afirmado que "nadie es ajeno a la realidad que está sufriendo ahora el mercado de la obra pública, donde se han incrementado los precios de los materiales debido a cuestiones como la pandemia o la guerra en Ucrania".

En este sentido, ha añadido que "la cuestión es que desde hace décadas la Junta no incrementa ni un solo céntimo estos fondos y mira para otro lado, mientras otras administraciones están haciendo frente a modificaciones y la propia Junta hace modificaciones de presupuesto para poder ampliar los precios de la obra pública".

El coordinador provincial de IU Cádiz ha calificado de "fundamental" que la Junta de Andalucía amplíe un 20% la cantidad que actualmente aporta. Esto significa que del 45% que actualmente aporta para materiales se llegue al 60%, porque "el 45% ya no cubre las necesidades básicas ni los precios de los fondo PFEA y, actualmente, los ayuntamientos están aportando en torno a un 15% de fondos propios, cuando la ley no les obliga, por lo que están financiando algo que no les corresponde".

En este sentido, el dirigente provincial ha reclamado "colaboración institucional entre Junta de Andalucía y diputaciones provinciales, y al PP que tome decisiones al respecto para que se pueda financiar el 100% de los proyectos y se puedan concluir las obras actualmente en marcha".

Rodríguez ha apuntado que "la Diputación de Cádiz ha mostrado su disposición a ayudar y ha hecho una modificación presupuestaria para hacer frente al aumento de costes de los materiales". Se trata de "un programa que genera riqueza y arraiga a la gente al territorio, fundamentalmente de las zonas rurales", ha concluido.