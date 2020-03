IU exige el arreglo inmediato de la CA-9107 en Alcalá del Valle (Cádiz) y acusa a PP y Cs de "frenar el proyecto"

ALCALÁ DEL VALLE (CÁDIZ), 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La dirección provincial de IU ha vuelto a reclamar el arreglo de la Carretera de Lora (CA-9107) en Alcalá del Valle (Cádiz) y ha acompañado a los vecinos en la concentración convocada desde el mediodía para reclamar a la Junta de Andalucía el arreglo definitivo de esta vía "que mantiene ahogada a la población". Además, ha acusado a PP y Cs de "frenar un proyecto que encontraron redactado y presupuestado".

En una nota, la portavoz parlamentaria de Adelante Andalucía y responsable de Política Institucional de IU Andalucía, Inmaculada Nieto, ha reclamado al nuevo gobierno andaluz que "deje de poner trabas y ejecute un proyecto que se encontró ya hecho".

Además, Nieto ha acusado al gobierno de PP y C's de dar "un parón inaceptable" al proyecto de arreglo de la CA-9107, un proyecto calificado por la portavoz de Adelante Andalucía como "fundamental para el municipio, porque condiciona el desarrollo del pueblo y que además, debe dar seguridad a los vecinos que cada día utilizan esta vía".

La parlamentaria andaluza por Cádiz ha recordado que Adelante Andalucía lleva dos meses esperando que la Junta dé respuesta a la petición de acceso al expediente que formuló la propia Nieto, "para conocer de primera mano cuáles son las razones que dicen ellos que hay para que esa obra que estaba presupuestada y proyectada ahora no está en ninguna parte, digan que no se puede hacer, alegando una serie de motivos que no tienen nada que ver con los criterios técnicos que hace un año garantizaban que esa obra se podía hacer y acabar ya con este problema".

La portavoz de Adelante Andalucía ha garantizado que la formación política va a seguir trabajando en este asunto, a la vez que ha anunciado una proposición conjunta con el PSOE --la parlamentaria socialista Noelia Ruiz ha asistido también a la concentración-- en la Comisión de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio del Parlamento.

"Vamos a seguir trabajando codo con codo con los vecinos para que el Gobierno nuevo deje de eludir su responsabilidad, este compromiso se lo encontraron ya terminado, proyecto hecho y consignación presupuestada habilitada y todo lo que están poniendo sobre la mesa son excusas, así que esperemos que los partidos que apoyan al gobierno se retraten y de allí salga una solución con una fecha cierta que le dé respuesta al pueblo y a la cooperativa Sociedad Cooperativa Agrícola Andaluza Europeos", ha añadido.

Por su parte, el alcalde de Alcalá del Valle, Rafael Aguilera, ha recordado que la demanda de arreglo de esta carretera es "de hace décadas, los camiones se han negado a entrar por esa carretera, entre otras cosas porque esta carretera prohíbe el acceso de vehículos de más de 10 toneladas, por tanto, Alcalá del Valle se encuentra con que la única oportunidad económica que tiene, que pasa a través de la agricultura, del espárrago y de su agricultura y no puede sacar los productos".

"Tenemos que transportar nuestros productos y eso supone un encarecimiento a la hora de ser competitivos en las ventas y además, perjudica la cadena alimenticia, puesto que para el frío del espárrago y nuestro producto llega en peor calidad", ha afirmado.