IU pide al PP que retire su apoyo al alcalde de Algeciras tras una denuncia por presunto acoso sexual

Archivo - El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce (c), atiende a los medios de comunicación. A 16 de enero de 2026, en Algeciras (Cádiz, Andalucía, España). - Nono Rico / Europa Press - Archivo

ALGECIRAS (CÁDIZ), 8 (EUROPA PRESS)

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y portavoz de Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha pedido al presidente andaluz, Juanma Moreno, y al PP que retiren su apoyo a José Ignacio Landaluce como alcalde de Algeciras, tras haberse conocido este jueves una denuncia contra su persona por un presunto caso de acoso sexual a una militante del PP.

En un audio difundido a los medios, Maíllo se ha preguntado "hasta cuándo va a permitir --Moreno-- que siga siendo alcalde de Algeciras", reprochando que, aunque Landaluce renunció en enero de este año a su militancia del PP, "sigue siendo apoyado por el Partido Popular".

Cabe señalar que Landaluce, siendo alcalde del PP en Algeciras, anunció su baja del partido tras una denuncia del PSOE en el Tribunal Supremo (TS) --al ser entonces también senador-- por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias y acoso o abuso sexual, que finalmente archivó la Fiscalía del Alto Tribunal.

A pesar de esta baja, Landaluce ha seguido ejerciendo como alcalde en Algeciras, en este caso como concejal no adscrito y contando con el apoyo de los ediles del PP que formaban parte de su gobierno y que han continuado en sus cargos.

"¿Hasta cuándo vamos a tener que soportar la vergüenza de que el Partido Popular y Moreno siga apoyando a una persona denunciada ya sucesivamente por varias mujeres por agresiones sexuales? ¿Qué es lo que tiene que pasar para que Moreno diga que tiene que dimitir el alcalde de Algeciras?", ha cuestionado el portavoz de Por Andalucía.

Al respecto ha señalado que esta nueva denuncia es "una vergüenza" que afecta al Partido Popular y que afecta "nada más y nada menos que al presidente de la Junta de Andalucía".

Por su parte, la exparlamentaria de Por Andalucía Inmaculada Nieto ha calificado de "asco y vergüenza" este presunto caso de acoso sexual, en un mensaje en su cuenta oficial de X, recogido por Europa Press.

En esta red social, Nieto también se ha dirigido al presidente andaluz, a quien le ha dicho que "lleváis mirando para otro lado una eternidad porque no había denuncias en el juzgado", y preguntándole al líder del PP andaluz "¿ahora qué?".

Según ha publicado este jueves el diario Europa Sur, una militante del PP de Algeciras ha presentado una denuncia ante el Tribunal Supremo (TS) contra José Ignacio Landaluce por dos presuntas agresiones sexuales, que se habrían cometido en diciembre de 2020 en el centro médico del que el alcalde es propietario, y en dependencias del Ayuntamiento en abril de 2021.

La denuncia, registrada el pasado 2 de septiembre, apunta también a la comisión de un delito contra la Administración Pública por el supuesto ofrecimiento a la denunciante de un puesto de trabajo que esta no había pedido por parte del alcalde de Algeciras. Por el momento se está a la espera de que la Fiscalía se pronuncie sobre su admisión a trámite.