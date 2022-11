La jornada sobre la sequía reúne en Cádiz a expertos que aportarán soluciones sobre esta problemática

CÁDIZ, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Cádiz acoge este martes 29 de noviembre la jornada 'El agua urbana y el reto de la sequía' que organiza el Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana (CAZG) para impulsar medidas a medio y largo plazo sobre esta problemática, en un foro que reunirá a expertos que aportarán soluciones a esta cuestión.

"Las jornadas quieren demostrar que hay soluciones y propuestas para gestionar mejor los recursos hídricos", ha asegurado en una nota el presidente del CAZG Jorge Rodríguez. El Observatorio Ciudadano del Agua de Cádiz será el escenario para abordar el problema de la sequía y sus posibles soluciones.

Rodríguez ha apuntado a la necesidad de "hacer un esfuerzo" para "tomar en serio" la gestión del agua y los recusos hídricos y a la importancia de celebrar esta jornada. "Sin agua no hay vida, ni desarrollo económico, ni medio ambiente. Hay que fomentar su buen uso, apostando por la educación, la concienciación e insistiendo con campañas de sensibilización en todos los municipios", ha señalado.

El presidente del CAZG ha destacado la labor que realiza el Consorcio de Aguas, que engloba a 20 municipios de la provincia de Cádiz en los que viven en torno a un millón de habitantes, y que es una de las entidades "más importantes" de Andalucía a nivel de gestión de infraestructuras hidráulicas.

Sobre las jornadas ha asegurado que "de nada nos vale hacer análisis alarmistas si no hacemos un planteamiento a medio y largo plazo. Eso ha faltado a administraciones que tienen una responsabilidad directa respecto a los recursos hídricos, como es la Junta de Andalucía en nuestro caso", ha dicho. Pese a ello, Rodríguez ha lanzado un mensaje "tranquilizador", asegurando que la población de la provincia de Cádiz "no se va quedar sin agua", aunque ha advertido que "es una realidad que sin infraestructuras y sin una política estable de inversiones en las infraestructuras hídricas no es posible abordar este problema con seriedad".

La jornada 'El agua urbana y el reto de la sequía', que comenzará a las 9,00 horas, se centrará en el debate sobre las medidas de riesgo de sequía urbana y analizará las actuaciones tomadas por otras ciudades españolas que ya se enfrentan a la sequía, las soluciones de ingeniería y gestión de su demanda de agua. El presidente del CAZG, Jorge Rodríguez, y la presidenta de Aguas de Cádiz, Ana Fernández, serán los encargados de inaugurar la jornada, que contará con la presencia de Carmen Crespo, consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía.

A las 9,30 horas comenzará la ponencia 'Sequía, planificación y digitalización', moderada por Luis Babiano, gerente de Aeopas, y en la que participarán Alejandro Rodríguez, comisario de aguas de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir; Francisco Javier Sánchez, subdirector general de Protección de las Aguas y Gestión de los Recursos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico; Ramón González Carvajal, catedrático del departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Sevilla.

A las 11,00 horas comenzará la charla 'Experiencias de gestión a nivel nacional', moderada por María Dolores Romano, directora gerente de Aguas Sierra de Cádiz, y que contará con la participación de Jaume Femenías, director del ciclo integral del agua de Emaya; María Luisa Segura, gerente de Promedio; Jaime Palop, consejero delegado de Emasesa; Josep Lluis Henarejos, gerente de Amjasa; y Jaime Morell, secretario general de Aeopas.

A las 12,00 horas tendrá lugar la ponencia 'Experiencia de gestión local', moderada por Francisco de Paula Algar, gerente de la Empresa Provincial de Aguas de Córdoba (Emproacsa), con la participación de Marco Vives, responsable de explotación del CAZG; Jesús Oliden, gerente de Aguas de Cádiz; Santiago Gutiérrez, director gerente de Chiclana Natural; y José Manuel Alcántara, director detente de Agua y Residuos del Campo de Gibraltar.

A las 13,15 horas se celebrará la ponencia 'La Mesa Social del Agua y la gestión de la sequía en Andalucía', con la participación de Leandro del Moral, profesor de la Universidad de Sevilla y miembro de la Fundación Nueva Cultura del Agua; y a las 15,00 horas, en el tramo del taller técnico de tarde, tendrá lugar la exposición de estudios a cargo de Marco Vives, José Manuel Alcántara y María Dolores Romano, moderado por Jesús Oliden.

A las 16,30 horas, habrá un debate abierto en el que se abordarán distintas temáticas, como modelos de gestión supramunicipal del ciclo urbano del agua, principales valores de la gestión consorciada, dificultades para la gestión común del agua y retos ante la coordinación, la transparencia y la involucración interadministrativas, con Luis Babiano como moderador. A las 17,30 horas, el presidente del CAZG, Jorge Rodríguez, y Jaime Morell, secretario general de AEOPAS, ofrecerán las conclusiones de la jornada.

La jornada 'El agua urbana y el reto de la sequía' está organizada por el Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana de la mano de Aguas de Cádiz y de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS).