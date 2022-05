Juanma Moreno: "No he mirado el carné de los alcaldes a la hora de dar ayudas e inversiones a los andaluces"

ALGECIRAS (CÁDIZ), 7 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta y candidato a la reelección por el PP en las próximas elecciones andaluzas, Juanma Moreno, ha asegurado que el compromiso de su gobierno "es inquebrantable con los ayuntamientos" y ha defendido que no ha mirado el carné de los alcaldes de los municipios a la hora de dar ayudas e inversiones "a los vecinos, a los andaluces".

En un acto organizado en Algeciras (Cádiz) con motivo del Consejo de Alcaldes, Juanma Moreno ha afirmado que no entiende "esa manera de gobernar de que al ser uno de un color político y el otro de otro, toda la dedicación y la energía se ponga a ponerse palos en la rueda, en engañar y no colaborar". "No es mi manera de hacer política", ha aseverado.

Así, ha afirmado que su manera es "la del diálogo, la de la colaboración entre administraciones", porque "se llega mucho más lejos y más rápido cuando existe cooperación con los ayuntamientos, independientemente del color político que tengan".

"Mientras yo sea presidente de la Junta de Andalucía no se va a mirar el color político de nadie para dar ayuda, para hacer inversiones y hacer progresar a los municipios", ha manifestado Juanma Moreno, que ha añadido que "además, lo hemos hecho con palabras", como con el incremento de la Patrica que llevaba seis años congelada o pagando el 89% de la deuda que tenía la Junta con los ayuntamientos de todos los colores políticos.

En este sentido, ha señalado que van a seguir trabajando con los ayuntamientos porque "es la mejor manera de seguir mejorando Andalucía". "Es verdad que otros no piensan así. Yo lo vivo todos los días con el Gobierno, donde no hay un día que organicen un acto y no se invite a la Junta o que haya un reparto de fondos y curiosamente Andalucía siempre salga perdiendo", ha manifestado.

Juanma Moreno se ha dirigido a los alcaldes y portavoces de la oposición de su partido en Andalucía afirmando que se siente "orgulloso de su trabajo, porque son embajadores de sus vecinos pero también de cómo gobernamos nosotros".

Así, ha afirmado que los gobiernos del PP en los ayuntamientos son "gobiernos cercanos, próximos, comprometidos, de referencia para los vecinos", hasta tal punto, según Moreno, que cuando llegó al Gobierno de la Junta dijo que quería sacar adelante Andalucía "paraciéndome a los alcaldes de mi partido". "Eso es lo que humildemente he intentado hacer y es un honor que los andaluces me identifiquen como un gran alcalde cercano que tiene que estar aquí", ha concluido.