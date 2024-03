LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ), 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La asociación de Juezas y Jueces para la Democracia en Andalucía occidental (JJpD) ha defendido "la capacidad y formación" de los magistrados que llegan al Campo de Gibraltar para ejercer su labor en los distintos juzgados de esta comarca gaditana y ha abogado por "separar jurisdicciones" en los juzgados mixtos, donde se llevan causas civiles y penales.

"Estamos sobradamente capacitados y formados", ha afirmado en declaraciones a Europa Press Cristina Meré, jueza en La Línea de la Concepción y representante de JJpD, quien ha considerado "desafortunadas" las declaraciones realizadas esta semana por el consejero de Justicia, José Antonio Nieto, en las que exponía que frente a los narcotraficantes hay "jueces recién salidos de la escuela judicial, que están deseando salir de ese entorno porque no es el más adecuado y que están muy poco tiempo en la zona".

La jueza ha dicho estar de acuerdo con el consejero en que existe "una falta de medios personales y materiales" tanto en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como en el ámbito judicial, y que la muerte de dos agentes de la Guardia Civil en el puerto de Barbate el pasado mes de febrero ha puesto de relieve la existencia de "un problema real" en lo que respecta a seguridad. No obstante, ha lamentado que haya "demasiada ligereza a la hora de repartir culpas y responsabilidades".

En la citada entrevista, el consejero aseguraba también que los juzgados de instancia "han demostrado que no son eficaces en la lucha contra la delincuencia en general, y particularmente contra el narcotráfico" en el Campo de Gibraltar, algo que desde JJpD se ha respondido poniendo en valor el trabajo de los jueces en esta comarca y mostrando su conformidad a que "se separen jurisdicciones" en los juzgados mixtos, entendiendo que "si cambias la estructura de la oficina judicial se es más efectivo y eficaz".

En ese sentido, ha explicado que este tipo de juzgados mixtos suelen llevar causas "de todo tipo" al estar pensados como juzgados para pueblos, por lo que sería "mejor" si fueran de Instrucción y especializados, ya que los temas relacionados con el narcotráfico y el blanqueo de capitales "no son complejas" en términos procesales jurídicos, pero "sí que revisten cierta complejidad" en la tramitación que no tienen otro tipo de causas.

Sobre los procedimientos que se llevan a cabo, la magistrada ha dejado claro que en ellos "se vela por el cumplimiento de las garantías procesales" de todos los intervinientes, además de realizar las investigaciones competentes, ya sean por narcotráfico u otro tipo de delito. "Las obligaciones que tenemos o la responsabilidad no es solo la de investigar el delito, al autor y la búsqueda de la verdad, sino también la de garantizar los derechos fundamentales de todas partes y velar por el cumplimiento de las garantías procesales", ha argumentado.

Hilando con este asunto y las declaraciones del consejero de Justicia sobre "la juventud" de los jueces en esta comarca, ha asegurado que en Algeciras los hay "con bastante experiencia" y que en otros partidos como San Roque o La Línea, algunos magistrados proceden "de las últimas promociones", lo que no significa que no estén "preparados" ya que para llegar a donde están han pasado por "varios años" de estudio y formación. "No sé si quiere que venga gente más experimentada, pero en todo caso, estamos suficientemente capacitados", ha aseverado.