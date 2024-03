La Junta ve "receptivo" al Gobierno sobre el Tribunal de Instancia en el Campo de Gibraltar para el narcotráfico

SEVILLA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, ha señalado que el pasado viernes mantuvo una reunión con el ministro de Justicia, Félix Bolaños, donde le trasladó la propuesta del Gobierno andaluz sobre la creación de un Tribunal de Instancia en el Campo de Gibraltar para combatir el narcotráfico. En este sentido, ha asegurado que el ministro "se mostró receptivo y ha quedado en contestar a esa propuesta que se hace desde Andalucía".

En una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, Nieto ha explicado que un tribunal de instancia es un órgano colegiado que agrupa distintos juzgados, que son órganos unipersonales, que "ya han demostrado que no son eficaces en la lucha contra la delincuencia en general, y particularmente contra la delincuencia organizada y poderosa que hay en el Campo de Gibraltar, y que está vinculada al narcotráfico y al tráfico de personas, y se requiere, por tanto, de un salto de calidad en la justicia".

En este sentido, ha añadido que ese salto de calidad "ya lo ha dado hace tiempo la delincuencia, con muchísimos recursos, con muchos medios, que enfrente se encuentran a jueces recién salidos de la escuela judicial, a personas que además están deseando salir de ese entorno porque no es el más adecuado y que está muy poco tiempo en la zona, y que de esa manera ya ha quedado clarísimo que no se puede combatir y ganar la batalla contra ese tipo de delincuencia".

En cuanto a plazos para la creación de ese tribunal, el consejero ha recordado que "los cambios en la justicia no son rápidos, hay una serie de garantías que hay que cumplir y que si no se cumplieran también lo aprovecharía todo ese mundo narco para sacar ventaja".

"Los cambios en justicia no son rápidos pero no podemos hacer que se eternicen. El ministro me decía que él cree que antes de que acabe este año estará aprobada la ley y yo le decía que un minuto después de que se apruebe la ley tiene que estar en marcha el Tribunal de Instancia", ha añadido.

En este sentido, ha indicado que la Junta de Andalucía "va a hacer importantes inversiones para que ese Tribunal de Instancia trabaje con los medios adecuados". Así, ha recordado que van a poner en marcha una nueva sede judicial en Algeciras con un presupuesto de 25 millones, otra en La Línea con un presupuesto de diez millones, se está cerrando un acuerdo con el Ayuntamiento de San Roque para hacer otra nueva sede judicial que tendrá un presupuesto también en torno a los diez millones de euros.

"Vamos a establecer allí también todos los medios digitales, tecnológicos de última generación, seguro, protegido para que los narcos lo tengan más complicado pero necesitamos una nueva organización, una nueva base sobre la que apoyar ese trabajo porque el que tenemos ahora ha demostrado que en ese tipo de delincuencia especialmente es muy débil", ha añadido.

"Tenemos narcotráfico con todos los medios que necesita y frente una institución en materia de seguridad debilitada, incomprensiblemente, y en materia de justicia debilitada porque no hemos sabido adaptar nuestra justicia a la realidad a la que se enfrenta", ha dicho el consejero, que ha añadido que espera que "cuanto antes tengamos esa nueva ley --que permita la creación del Tribuna de Instancia-- y la posibilidad de aplicarla allí donde más daño está haciendo la delincuencia que es por ejemplo en el Campo de Gibraltar".