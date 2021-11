Jupol pide la máxima pena posible para los narcos responsables de la agresión a dos agentes en Algeciras (Cádiz)

ALGECIRAS (CÁDIZ), 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Jupol ha pedido la máxima pena posible para los responsables de la agresión a dos agentes de la Policía Nacional, en septiembre de 2020, en Algeciras (Cádiz) cuando intentaban interceptar un vehículo todo terreno cargado con más de 1.000 kilogramos y un preunto narcotraficante los arrolló causando graves lesiones al inspector que casi acaban con su vida.

En una nota, Jupol ha recordado que intentó huir del lugar para evadirse de la Justicia, pero fue detenido por agentes de Policía Nacional. Asimismo, ha señalado que, debido a la gravedad de los hechos sucedidos, Jupol decidió personarse en la causa como acusación particular y así velar por la integridad de los agentes, ya que estos hechos son "cada vez más comunes en el Campo de Gibraltar", buscando con esta personación "presionar para que estos agresores, que actúan con un total desprecio de la vida de los policías, sean castigados con la máxima pena posible".

En este sentido, ha señalado que como parte acusadora del procedimiento instruido en el Juzgado de Instrucción Número 3 de Algeciras ha tenido conocimiento que el presunto delincuente ha presentado denuncia un año después de los hechos contra los agentes que intervinieron en su detención.

A juicio de Jupol, esta maniobra puede estar encaminada a "intentar enredar el procedimiento y buscar una rebaja en su condena", ya que este sindicato "no encuentra sentido a esta acusación un año después de los hechos".

Por su parte, el sindicato policial ha defendido la profesionalidad de los agentes actuantes y por ese motivo se personó en el procedimiento hace más de un año y ha anunciado que "no escatimará en recursos para la defensa de los policías, así como para ejercer la acusación particular y que estos hechos no queden impunes, ya que las mafias del narcotráfico cuentan con ingentes cantidades de dinero que utilizan para contratar importantes bufetes de abogados, especializados en defender a narcotraficantes, para intentar evadir la acción de la justicia".

Para Jupol, todo esto va "generando un sentimiento de impunidad entre los narcotraficantes que terminan desencadenando brutales agresiones a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, teniendo que lamentar en ocasiones el asesinato de agentes a manos de las mafias del crimen organizado".

Para el sindicato policial, esta es unas acciones que demuestran la "urgente necesidad" de declarar el Campo de Gibraltar como Zona de Especial Singularidad.

En este sentido, ha añadido que el veto interpuesto ahora en el Congreso por parte del PSOE y de Unidas Podemos, ambos partidos de coalición en el Gobierno, "no hace más que ahondar en el desprecio mostrado por este Ejecutivo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado" y supone "una nueva falta de respeto al trabajo de todos los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil que luchan día a día contra el narcotráfico en el Campo de Gibraltar".