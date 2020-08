'Kichi', a quienes "persiguen" por críticas a la Corona: "No van a poder congelar la sed de democracia"

CÁDIZ, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Cádiz, José María González 'Kichi' (Adelante Cádiz), ha advertido este martes de que "no van a poder congelar la historia ni el hambre ni la sed de democracia" quienes "persiguen" a los que "critican una Corona impuesta por Franco y que nunca nadie eligió".

Así lo ha expresado el regidor gaditano en escrito difundido desde sus redes sociales al hilo de la información sobre el análisis que está realizando la Fiscalía de la Audiencia Nacional tras una denuncia presentada por la asociación Concordia Real Española contra el vicepresidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, de Esquerra Republicana (ERC); la presidenta del grupo parlamentario de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez; y la presidenta del BNG, Ana Pontón, por posibles injurias a la Corona tras sus respectivos comentarios al conocerse la marcha de España del rey emérito, Juan Carlos I.

"Que denuncien, que amenacen, que amedrenten y que sigan", ha escrito José María González antes de avisar de que "no van a poder con Teresa, ni con Pere Aragonés ni con Ana Pontón". "No van a poder con nosotros y nosotras. No van a poder congelar la historia ni el hambre ni la sed de democracia", ha sentenciado.

En esa línea, el alcalde gaditano ha reprochado que "se persigue a quienes critican una corona impuesta por Franco y que nunca nadie eligió" mientras "se desvía la mirada de la inmensa fortuna que amasó Juan Carlos de Borbón gracias a años y años de relaciones opacas con empresarios, monarcas y dictadores".

'Kichi' critica que el rey emérito, "mientras su caso sigue abierto, mientras le han pillado a bocajarro con los bolsillos llenos, se marcha de España con la mayor de las impunidades a un país sin acuerdo de extradición con Suiza".

Y es que, según pone de relieve, "tiene que ser la justicia suiza la que tenga que investigar los desfalcos, los chanchullos y las supuestas corruptelas del rey emérito".

"Aquí, entre tanto, se investiga a quien señala con el dedo para que nadie mire la luna", a quien "no guarda pleitesía", a quienes "no tenemos miedo de exigir de una vez que la gente elija mediante un proceso constituyente y se haga justicia por igual, sin privilegios de cuna", según continúa José María González en su escrito difundido por su cuenta de Twitter.

En esa línea, advierte de que "no sólo es que la Fiscalía abra ahora diligencias contra ERC, BNG y Adelante Andalucía, sino que antes hemos visto a un rapero sentado en el banquillo y a otro en el exilio por llamar ladrón a quien se ha visto obligado a huir tras haberse enriquecido a costa de sus privilegios y nuestro esfuerzo".

Así las cosas, para 'Kichi', este es "un ejemplo más" de que "es mentira que todos somos iguales ante la ley", así como del "blindaje que ciertos sectores del Estado tienen", y de que "la Corona, entre otros asuntos que se acordaron a espalda del pueblo en los pactos del 78, no se pueden ni tocar, ni mencionar, ni mucho menos cuestionar", según remacha.