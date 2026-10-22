Loles López afea el "feminismo sin credibilidad" de PSOE y Adelante, que la acusan de "tapar" el caso Landaluce

José Ignacio Landaluce durante un Pleno en el Ayuntamiento de Algeciras. - NONO RICO/EUROPA PRESS

SEVILLA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El caso del todavía alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce, ha llegado al Pleno del Parlamento andaluz en forma de dos preguntas formuladas por Adelante Andalucía y PSOE a la consejera de Igualdad, Loles López, derivando en un cruce de acusaciones en el que desde Adelante se ha acusado al PP de tener una "comunicación interna" y "no hacer absolutamente nada", desde el PSOE de "tapar las actitudes inapropiadas" de Landaluce y desde el PP al PSOE de ejercer un "feminismo sin credibilidad".

Leticia Blanco, del grupo Adelante Andalucía, ha sido la primera en cuestionar el caso asegurando que el PP tenía una "información interna que debería haber leído", porque "si una compañera de su partido está advirtiendo de la veracidad de las acusaciones, deberían ustedes prestarle atención". Así, ha querido poner el foco en las "responsabilidades políticas" que se pudieran derivar, al asegurar que de esto "fueron advertidos, internamente, dirigentes autonómicos y provinciales".

"No hicieron absolutamente nada, abrieron un proceso y lo cerraron en 24 horas sin ningún tipo de respuesta", ha criticado Blanco, que ha insistido en que "había en esa comunicación interna una advertencia de que el señor Landaluce estaba comprando el silencio de presuntas víctimas y testigos y a ustedes les pareció bien".

A partir de ahí, la portavoz de Adelante Andalucía ha acusado al PP de tener a las mujeres "desprotegidas si ni siquiera son capaces de leer las comunicaciones internas que le alertan de este tipo de situaciones tan graves", para concluir asegurando que "esto no es casualidad ni es una cosa aislada, sino la cultura política machista de su partido".

Por su parte, la consejera de Igualdad, Loles López, tras enumerar una serie de medidas aprobadas por la Junta dedicadas a mujeres víctimas de violencia o agresiones sexuales y señalar que a todas Adelante Andalucía "votó que no", ha recordado a la portavoz de Adelante que en Cádiz capital "estando gobernando su partido, permitió que se le cambiara el nombre a un colegio por el de un conocido carnavalero condenado por violencia machista".

Así, ha defendido la actuación del presidente provincial del PP y alcalde de Cádiz, Bruno García, señalando que, a diferencia de lo que hizo Adelante, "escuchó y atendió las peticiones" de la denunciante del carnavalero citado "y actuó con la misma contundencia con la que actuó la semana pasada", indicado que "cuando tuvo conocimiento de una denuncia material expresa, escuchó a la víctima, la apoyó, pidió al alcalde (Landaluce) que dimitiera y dio instrucciones a sus concejales de que si el alcalde no dimitía le retiraran el apoyo, todo en 24 horas".

"NI DEPREDADORES NI ENCUBRIDORES"

La segunda pregunta sobre el caso Landaluce la ha realizado el PSOE, con la secretaria local en Algeciras y parlamentaria andaluza, Rocío Arrabal, como portavoz, que entre otras cuestiones, y a seis días de la celebración de la moción de censura en la que debe ser elegido como nuevo alcalde Jacinto Muñoz (PP), ha puesto sobre la mesa su declaración de intenciones al manifestar que "ni depredadores ni encubridores".

Arrabal ha expuesto lo que a su juicio es "la verdad" de todo este caso, que comienza con que el PSOE "destapó un secreto a voces en Algeciras y lo trajo a este Parlamento", así como que "Landaluce es un símbolo de años de encubrimiento del PP", que "había pantallazos, grabaciones donde se oía 'el alcalde no puede caer por esto', testimonios de víctimas, comunicaciones internas de desde hace años y el PP no hizo nada".

"La verdad es que el PP ha estado tapando las actitudes inapropiadas de un alcalde y las consecuencias son que su inacción ha provocado más víctimas", ha añadido la portavoz socialista, que ha puesto el foco también sobre el nuevo candidato del PP a la Alcaldía, Jacinto Muñoz, diciendo que "está inhabilitado" para ello, porque "ni depredadores, ni encubridores".

"La verdad es que el PSOE siempre ha estado del lado de las víctimas y el PP ha actuado mal, tarde y de forma inmoral" ha afirmado Arrabal antes de insitir en acusar al PP de "ser un encubridor que ha tapado y que ha provocado que haya nuevas víctimas".

"FEMINISMO SIN CREDIBILIDAD"

La consejera de Igualdad, en su turno de respuesta, ha insistido en que para ella "las víctimas tienen todas la misma igualdad en su dignidad y en sus derechos y no valen más o menos en función de quién sea el agresor", acusando así al PSOE de "no poder decir lo mismo".

En este sentido, ha puesto en el debate a las "víctimas de Paco Salazar, que sigue trabajando para el PSOE", las del "secretario general del PSOE en Torremolinos o la cordobesa que, madre y jueza, ha instruido la causa del hermano de Sánchez y está sufriendo acoso, el de las cloacas de del PSOE".

"Para que las mujeres tengamos derecho, necesitamos democracia", ha manifestado López antes de sacar también el fallo en las pulseras en el caso de víctimas de violencia de género y "esa frase insultante en la que dicen que no han asesinado a ninguna de las que tenían pulsera". "La frialdad de esa frase deja claro muy claro que su feminismo carece de credibilidad y que su igualdad es defender a las suyas, aunque sus hechos perjudiquen a otras víctimas", ha concluido.