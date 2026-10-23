María José García-Pelayo encabeza la lista del PP al Congreso por Cádiz como "gran defensora de la provincia"

Archivo - María José García-Pelayo, en una foto de archivo. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Jerez de la Frontera y presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincia (FEMP), María José García-Pelayo, encabezará por el PP la lista al Congreso de los Diputados para las elecciones del próximo 29 de noviembre, siendo presentada por el presidente del partido a nivel provincial, Bruno García, como "una gran defensora del interés general de la provincia".

"Estamos ilusionados con la mejor candidata que podíamos tener el PP de la provincia de Cádiz", ha manifestado en una nota Bruno García, que ha destacado el perfil y experiencia de García-Pelayo en todas las responsabilidades que ha tenido a lo largo de su trayectoria política.

"Alguien que se caracteriza por su fuerza, su firmeza y capacidad para representar y pelear por la provincia, y a su vez es ejemplo de cercanía a la gente, de saber escuchar y de moderación", ha afirmado.

Por ello, el presidente provincial del PP ha felicitado a María José García-Pelayo por liderar la candidatura al Congreso y se ha mostrado convencido de que, junto al resto de la candidatura y todo el PP de Cádiz, "llevará a toda la provincia la oportunidad de cambio y futuro que representa una nueva etapa con Alberto Núñez Feijóo como presidente del Gobierno".