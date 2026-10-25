María José García-Pelayo lidera la lista del PP de Cádiz al Congreso y Jacinto Muñoz al Senado

CÁDIZ 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Comité del PP de Cádiz ha aprobado su propuesta de candidatura a las Cortes Generales para las elecciones generales que se celebrarán el próximo 29 de noviembre de 2026, ratificados en el Comité Electoral del Partido Popular.

Según ha confirmado el partido en una nota, la alcaldesa de Jerez de la Frontera y presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincia (FEMP), María José García-Pelayo, será la número uno de la lista para el Congreso. Por otro lado, el concejal en el Ayuntamiento de Algeciras, Jacinto Muñoz, liderará la papeleta para el Senado.

La lista para el Congreso la completan Miguel Sastre Uyá, Macarena Lorente Amaya, Miguel Rodríguez Rodríguez, Inmaculada Marín Aparicio, Pablo García Sánchez, Ana María Bertón Belizón y Daniel Rodríguez Ruiz. La candidatura por el Senado, por su parte, será seguida por orden por María Carmen Pérez Becerra y Pedro Gallardo Barrena.

ELECCIONES DE 2023

En los comicios generales de 2023, la candidatura del PP al Congreso de los Diputados por Cádiz contó con nueve integrantes, frente a los ocho escaños que se disputan en la actual convocatoria. La lista estuvo encabezada por Pedro Gallardo Barrena, seguido de Ignacio Romaní Cantera, Macarena Lorente Anaya, Miguel Ángel Sastre Uyá, Inmaculada Marín Aparicio, Francisco Muñoz Jarillo, María Nieves Huertas Núñez, Alejandro López Valenzuela y Encarnación Castro García.

Para el Senado, la formación popular presentó las candidaturas del alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce; la alcaldesa de Jerez de la Frontera y presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), María José García-Pelayo --quien en esta ocasión pasa a encabezar la lista a la Cámara Baja--; y María del Carmen Pérez Becerra.