Marín (Cs) pide al Gobierno que actúe en Cataluña: "Nadie duda de que es necesario aplicar de forma inmediata el 155"

Actualizado 19/10/2019 14:46:15 CET

El portavoz de Ciudadanos (Cs) en Andalucía y vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, este sábado en rueda de prensa - CS

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Ciudadanos (Cs) en Andalucía y vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, ha pedido este sábado al Gobierno de España que actúe porque, a su juicio, "nadie duda de que es necesario aplicar de forma inmediata el artículo 155 de la Constitución".

"No se puede mirar a las urnas en vez de la realidad de los problemas de los españoles", ha afirmado Marín en la rueda de prensa celebrada en Jerez de la Frontera (Cádiz), según ha informado Cs en un comunicado.

El portavoz naranja, que ha mostrado su "solidaridad con los ciudadanos a los que los grupos de violentos que defienden la independencia de Cataluña están llevando a no vivir en libertad en sus propias ciudades", ha incidido en que "España necesita un Gobierno firme y que tome decisiones". "No se puede mirar hacia otro lado, decir que son accidentes aislados y no ver cuál es la realidad".

El portavoz, que ha asegurado que el Gobierno de la Junta respaldará la decisión que tome el Gobierno de España, ha recordado que Cs "viene advirtiendo desde 2006 que la situación en Cataluña iba a terminar con enfrentamientos de ciudadanos en la calle".

"Fue por lo que nació Ciudadanos en Cataluña", ha puntualizado señalando que "cuando se aplicó el 155 anteriormente, inmediatamente cesaron los disturbios", por lo que ha apelado al Gobierno a aplicarlo, "porque el control en Cataluña se está perdiendo". "Hay que llevar calma a la población, que no tenga miedo. En Cataluña hay miedo", ha asegurado.

Por otro lado, Marín se ha mostrado esperanzado en que el Parlamento británico respalde este sábado un Brexit blando, que "permita alcanzar acuerdos de forma más fácil, ágil y que influya de la mejor manera en la creación de empleo y en las relaciones bilaterales entre los dos países, que siempre han sido cordiales".

No obstante, el vicepresidente ha subrayado que el Gobierno de Andalucía ya ha puesto en marcha las 112 medidas previstas ante un eventual Brexit duro "tanto para garantizar los derechos de los trabajadores como la seguridad jurídica de las empresas, tanto británicas en el campo de Gibraltar y el conjunto de Andalucía, como las españolas que allí trabajan; así como a los más de 40.000 británicos que residen en Andalucía y muchos andaluces que residen en Reino Unido".