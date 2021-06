Marín prevé "decisiones" si Salvador no logra la gobernabilidad en Granada y achaca a Hervías el caso de Jaén

TARIFA (CÁDIZ), 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta de Andalucía, consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local y líder de Cs en Andalucía, Juan Marín, ha defendido que su partido está "haciendo lo correcto" en el Ayuntamiento de Granada, donde el alcalde naranja ha quedado gobernando con el apoyo de sólo un edil más de Cs tras romper el PP el acuerdo de gobierno al no mediar un relevo en la Alcaldía; manifestando eso sí que dicha situación "no se puede mantener mucho tiempo". "En el caso de que Luis Salvador no consiga los apoyos para la gobernabilidad, habrá que tomar decisiones", ha dicho.

En declaraciones a los medios de comunicación en Tarifa (Cádiz), Marín ha abordado la situación que afronta el Ayuntamiento de Granada, donde el alcalde, Luis Salvador (Cs), gobierna con el único apoyo de otro edil de su grupo, después de que los concejales del PP abandonasen el Gobierno de coalición que mantenían ambas fuerzas; tras lo cual dos ediles de Ciudadanos dejaban también el Ejecutivo y se hacían ediles no adscritos.

En ese sentido, los ediles del PSOE, PP, y Vox, junto con los no adscritos escindidos de Cs, abandonaban la última sesión plenaria para escenificar su posición contraria a la permanencia del alcalde, que no descarta renunciar.

Al respecto, y después de que el PP abandonase el Gobierno local granadino tras pedir a Luis Salvador que, con motivo del ecuador del mandato, propiciase un relevo en la Alcaldía en favor de los populares, Marín ha atribuido la situación al PP por abandonar el Ejecutivo local y al PSOE por demostrar con sus propuestas que su único interés, según sus palabras, es "quitar" a Luis Salvador de la Alcaldía.

REPROCHES AL PSOE

"Estamos a la espera de que el PSOE presente una moción de censura", ha dicho considerando que el PSOE no tiene "un plan B" para Granada y recordando que los socialistas, antes de este giro, "firmaron hace tres meses un acuerdo de presupuestos" con el Gobierno local granadino.

En ese sentido, ha defendido que Cs está "haciendo lo correcto" en el Ayuntamiento de Granada, si bien ha admitido que la situación suscitada al ser gobernado el Ayuntamiento por dos de sus 27 concejales "no se puede mantener mucho tiempo". "En el caso de que Luis Salvador no consiga los apoyos para sacar adelante la gobernabilidad, habrá que tomar decisiones", ha indicado remitiéndose a las palabras del propio alcalde.

En cuanto a los tres ediles de Cs del Ayuntamiento de Jaén que abandonaron el Gobierno de coalición acordado en 2019 con el PSOE, acusando a los socialistas de incumplimientos y trabas a su labor, Marín ha recordado que Cs les ha suspendido de militancia en el marco del expediente disciplinario incoado contra ellos.

EL PAPEL DEL PP

Mientras tales ediles afrontan su "expulsión" de las filas de Cs, según Marín, y los mismos no prevén renunciar a sus actas de concejal, el líder de Cs en Andalucía ha avisado de que estos capitulares han actuado siguiendo "intereses personales, de la mano del PP de Jaén", fruto del "afán" del presidente nacional del PP de "absorber a Cs".

Ello, según ha precisado, en una "estrategia diseñada" por Fran Hervías, quien fuera senador de Ciudadanos y exsecretario de Organización del partido durante la etapa de Albert Rivera, toda vez que Hervías abandonó Cs para sumarse al PP.

Por eso, ha avisado a Casado y además al secretario general del PP, Teodoro García Egea, de que "Cs vino para quedarse y para gobernar" y de que se trata de un partido "que allá donde tiene compromisos firmados, los cumple".

"Había compañeros que tenían otros planes, que no eran los de Cs, que siempre han sido mantener los acuerdos y compromisos", ha aseverado, advirtiendo a los populares de que con la supuesta maniobra de Jaén "han pinchado en hueso".