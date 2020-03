Martínez (Cs): "Tiene valor que PSOE y PP hablen de que hay mejorar la Algeciras-Bobadilla o hacer Tres Caminos"

CÁDIZ, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

La diputada nacional de Cs por la provincia de Cádiz, María del Carmen Martínez, ha afirmado que "tiene mérito y valor que diputados de PP o PSOE hablen de que hay que mejorar la Algeciras-Bobadilla, hacer el nudo de Tres Caminos o mejorar la A-7 en Los Barrios, cuando no lo han llevado a cabo en ninguno de sus gobiernos ni estando con mayoría absoluta".

"Las infraestructuras no avanzan porque no quieren", ha asegurado en una entrevista a Europa Press Martínez, que ha preguntado "cómo va a llegar dinero aquí para infraestructuras cuando tienen ya apalabrado una gran partida de los presupuestos para Cantabria o para Cataluña. No se mejora porque no se quiere y ahora porque el Gobierno tiene que sacar hacia adelante los presupuestos y tiene como prioridad devolver los favores por el apoyo a la investidura de Pedro Sánchez".

A juicio de la diputada de Cs, "el ejemplo más claro es la Algeciras-Bobadilla que no llega a 200 kilómetros que harían que el puerto de Algeciras se conectara directamente con el resto de Europa, una vía de inversión a la provincia que haría que Cádiz daría un vuelco".

"Tenemos un problema, hacia Cádiz no han mirado y aquí no se termina cumpliendo", ha incidido Martínez, que ha criticado que "para medidas partidistas sí hacen decretos en los Consejos de Ministros". "Los diputados del PSOE y PP de la provincia no han tirado suficientemente para Cádiz", ha concluido.