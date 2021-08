Moreno felicita al jerezano García-Marquina tras ser medalla en Tokio: "Nuestros paralímpicos siguen dándonos alegrías"

CÁDIZ, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha fecilitado este martes por medio de su cuenta de Twitter al jerezano Luismi García-Marquina, quien ha conseguido una medalla de bronce en los Juegos Paralímpicos que se celebran en Tokio en la contrarreloj para bicicletas de mano de la clase H3.

Moreno ha proclamado en su tuit que "nuestros paralímpicos siguen dándonos alegrías", antes de concluir indicando que son "orgullo de toda Andalucía". El tuit del presidente se acompaña de un vídeo de García-Marquina.

El ciclista español Luis Miguel García-Marquina se ha mostrado "superorgulloso" y sin "palabras" tras conquistar este martes la medalla de bronce en la contrarreloj para bicicletas de mano de la clase H3 de los Juegos Paralímpicos de Tokio y ha querido dar las gracias al Hospital Nacional de Parapléjicos donde se estuvo rehabilitando.

"No tengo palabras. Las primeras son para mi mujer, hijos, padres, abuelos, hermana... Estoy aquí por ellos y porque conocí a un amigo en el Hospital de Parapléjicos de Toledo que me enseñó a valorar el esfuerzo, ese hospital forjó lo que soy hoy", ha indicado García-Marquina tras la prueba.

Ha confesado estar "exhausto" después de lidiar con un recorrido que no le favorecía "nada". "He salido con un poco de miedo, sabía cuales podrían ser mis capacidades porque era muy duro para mis características. He salido mejor, pero la segunda vuelta es la que me ha penalizado", ha comentado.

"Es un bronce que sabe muy bien y ahora tengo que intentar recuperar y disfrutar esto muchísimo porque hay muchísimo trabajo detrás", añadió el de Jerez de la Frontera, debutante en unos Juegos Paralímpicos y que no se había "bajado de la nube" tras recoger su medalla "superorgulloso y satisfecho".