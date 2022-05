Moscoso (PSOE): "Al PP le importa poco agricultores y transportistas andaluces tras votar en contra de las ayudas"

CÁDIZ, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El senador socialista Alfonso Moscoso ha mostrado su satisfacción tras la aprobación en el Congreso de los Diputados del plan de choque del Gobierno central, presidido por Pedro Sánchez, para hacer frente a las consecuencias de la crisis. "Un Real Decreto Ley que movilizará 16.000 millones de euros de recursos públicos, un plan nacional de respuesta a consecuencias de la guerra en Ucrania, que va a suponer 6.000 millones de ayudas directas y rebajas impuestos y 10.000 millones en créditos ICO".

Se trata de un plan "coherente para no dejar a nadie atrás, necesario e imprescindible para paliar la crisis económica y social que se está produciendo y por el que se adoptan medidas urgentes", ha añadido en un comunicado.

Asimismo, Moscoso ha reprobado que el PP, ahora con Feijóo, "haya votado 'no' a medidas para ayudar a las familias y a los sectores económicos". El senador socialista ha recordado que el PP "ha votado en contra de bajar 20 céntimos/litro el combustible para todos, o evitar despidos, o subir 15 por ciento el Ingreso Mínimo Vital (IMV), o que 600.000 familias puedan contar con Bono social y se les baje la luz, o destinar 10.000 millones de euros al Fondos ICO".

"A la hora de la verdad, el PP demuestra que le importan poco los agricultores, ganaderos y pescadores que reciben 430 millones, o que los transportistas tengan un respaldo de 1.000 millones", ha dicho Moscoso, al tiempo que ha apuntado que "son sectores importantísimos en la provincia de Cádiz, a los que el PP ha dicho no mostrando su incongruencia con su propio discurso siendo un despropósito absoluto esa falta de sentido de Estado del PP, ya que estamos hablando de medidas diseñadas para las personas y sectores económicos bajando los impuestos y sin ningún recorte social en la prestación de servicios".

En opinión del senador del PSOE, "una vez más, el PP ha demostrado que cuando más falta hace arrimar el hombro por nuestro país, ciudadanos y empresas, el PP vota en contra del Real Decretó anticrisis de la guerra, vota no a la bonificación a los carburantes, vota no a la rebaja de la luz, no a las ayudas directas a los transportistas , no a las ayudas al campo y la pesca, no al impulso de los ERTE", ha concluido.

"Frente a esa actitud nada constructiva e irresponsable ante el complejo momento que atraviesa el país", el senador socialista ha reiterado "el compromiso del PSOE de seguir trabajando y velando por mejorar la vida de las personas y por el mantenimiento de nuestra actividad económica, porque estas medidas repercuten indudablemente en nuestra provincia, en nuestros pueblos, sectores económicos y en el ahorro para los bolsillos de los gaditanos".