Muere un motorista de 24 años tras sufrir un accidente de tráfico en Jerez de la Frontera (Cádiz)

Una ambulancia del 061 de emergencias sanitarias. Imagen de archivo. - 112 ANDALUCÍA

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 23 (EUROPA PRESS)

Un motorista de 24 años ha fallecido tras sufrir un accidente de tráfico en la tarde de este viernes en la localidad gaditana de Jerez de la Frontera.

Según ha informado en una nota el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta, el siniestro ha tenido lugar sobre las 17,00 horas en la Avenida de La Universidad.

En ese momento, el teléfono de la sala coordinadora ha atendido la primera de varias llamadas de socorro que alertaban de un motorista herido grave tras sufrir una salida de vía.

Hasta el lugar se han desplazado, movilizados por la sala coordinadora, efectivos del Centro de Emergencias Sanitarias 061 y de la Policía Local, que le han realizado técnicas de reanimación cardiopulmonar. Finalmente, el motorista ha resultado fallecido, según han confirmado fuentes los operativos de emergencia.