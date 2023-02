El consejero andaluz de Justicia urge al Ministerio a poner fin a la huelga de letrados, que causa "retrasos alarmantes"

CÁDIZ, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha pedido diálogo al Ministerio de Justicia para que se ponga fin a la huelga de Letrados de la Administración que se inició el 24 de enero y que está generando "un auténtico destrozo" en los plazos en materia judicial.

En declaraciones a los periodistas durante una visita en Cádiz, Nieto ha señalado que los retrasos que está provocando esta huelga son "alarmantes" y van a provocar una situación "de la que vamos a tardar muchos meses en poder recuperarnos".

El consejero ha asegurado que "cada retraso supone que la parte más débil de este eslabón, que es el abogado, quien solo cobra cuando se resuelve un pleito, esté sufriendo mucho esta situación", y por eso ha solicitado a las partes implicadas "diálogo y sentido común".

"No quiero entrar en quién tiene o no razón, ni quiero entrar en una disputa con con el Ministerio, pero sí por lo menos diálogo para parar esta huelga y no entrar en una huelga indefinida como está planteada", ha manifestado.

Sobre los retrasos que esta huelga de letrados está ocasionando en Andalucía, el consejero ha señalado que dependen del Ministerio de Justicia al producirse dentro del ámbito de jueces, fiscales y letrados. No obstante ha advertido de que "por lo que nos trasladan son cifras alarmantes, de miles de procedimientos de que se van a tener que recuperar y que están afectando a ejecuciones y resoluciones que en algunos casos son urgentes".