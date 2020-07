El obispo de Jerez (Cádiz) es nombrado nuevo obispo de la Diócesis de Canarias

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El obispo de la Diócesis de Asidonia-Jerez, José Mazuelos, ha anunciado que ha sido nombrado por la Santa Sede como nuevo obispo de la Diócesis de Canarias, dejando así una Diócesis a la que llegó hace 11 años siendo "un cura joven hecho obispo" para llegar a las Islas Canarias "con la misma ilusión" que llegó a Jerez y para "remar mar adentro", como decía Juan Pablo II.

"El Señor me espera ahora allí", ha afirmado en rueda de prensa Mazuelos, que ha explicado que aún no sabe cuándo tomará posesión en la nuevo Diócesis, así como que su sucesor en Jerez aún no se conoce, ya que "hasta que no se va el obispo no tienen relevo". "La Iglesia no funciona en que ya se sabe el que viene, hasta que no sale el obispo no se comienza a buscar", ha indicado.

El obispo ha hecho referencia al Papa Francisco al decir que "hay que tener siempre presente los primeros amores" y, según ha aseverado, sus primeros amores están en Jerez. Así, ha dado las "gracias" a todos los feligreses, asegurando que "esta Diócesis está viva".

Mazuelos ha destacado al clero de la Diócesis jerezana, "con una gran mayoría de sacerdotes jóvenes". Igualmente, ha resaltado que se trata de "una Iglesia en comunión, con un corazón vivo", como, a su juicio, se ha demostrado durante la crisis del coronavirus, "trabajando todos a una en una Iglesia viva, adulta y dispuesta a ayudar".