ONCE destaca los 279 empleos creados en la provincia de Cádiz y los 77 millones de euros repartidos en premios

Publicado 01/08/2019 12:25:02 CET

Presentación del Informe Anual del 2018 ONCE CÁDIZ

CÁDIZ, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Social ONCE ha presentado su Informe de Valor Compartido 2018, donde destacan los 279 nuevos puestos de trabajo que ha creado en la provincia de Cádiz y los 77 millones de euros que ha repartido en premios.

La presentación ha contado con la presencia del delegado territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez, el director de la Organización en Cádiz, Alberto Ríos, la

vicepresidenta del Consejo Territorial, Milagros Rodríguez, y los directores en Jerez, Cristino Ortuno, y Algeciras, Gema Valderrama.

En una nota de la organización se ha añadido que las ventas de los productos de juego social se incrementaron en un 11,91 por ciento --el mayor de toda la Comunidad-- y la inversión social superó los 17,8 millones en la provincia, de un total de 80,71 millones para Andalucía. Asimismo, de los 279 puestos de trabajos creados, 271 son empleos para personas con discapacidad, aumentando el número hasta los 1.145 en toda la provincia.

De esta manera, la gestión del Grupo Social ONCE, que integran ONCE, Fundación ONCE e Ilunion, en la provincia de Cádiz ha arrojado un "balance positivo, de consolidación del crecimiento iniciado hace cuatro años en términos de empleo, ventas, inversión social, formación y prestación de servicios sociales".

"Este balance nos afianza y nos compromete más cada día con la ciudadanía porque los gaditanos deben saber que si nos necesitan, estaremos siempre a su lado, con la premisa de crear más empleo y de calidad para las personas que lo tienen más difícil que el resto", ha afirmado Cristóbal Martínez.

El delegado territorial de ONCE ha fijado como prioridad "consolidar y reforzar el crecimiento del último año con el único fin de generar más recursos para conseguir más inversión social, más empleo, más formación, más y mejores servicios y más accesibilidad en Cádiz".

Por último, Martínez ha subrayado "la necesidad de seguir innovando en la prestación de la atención que ofrece la ONCE a sus afiliados, potenciar el servicio del voluntariado y reforzar la relación con la Universidad, los centros generadores de conocimiento científico y técnico, los empresarios y las administraciones para hacer, entre todos, de la inclusión, una estrategia vertebral de la sociedad gaditana".