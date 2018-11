Ortiz (PP): "El PSOE no está legitimado para hablar de nuevas metas para la provincia de Cádiz después de 40 años"

Publicado 24/11/2018 11:05:38 CET

CÁDIZ, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP por la provincia de Cádiz a las elecciones autonómicas del 2 de diciembre, Pepe Ortiz, ha afirmado que "el PSOE no está legitimado para hablar de nuevas ilusiones, nuevas metas o nuevos objetivos en la provincia después de 40 años gobernando y en los difícilmente hay un parámetro donde Andalucía puede sacar pecho".

En una entrevista concedida a Europa Press, Ortiz ha añadido que "el PSOE lleva engañando durante muchísimo tiempo". "Fue útil a Andalucía porque tuvo la confianza de la ciudadanía, que nunca se equivoca, y después de 40 años algo bueno habrán hecho, pero el mejor favor que le pueden hacer los ciudadanos al PSOE es mandarlo a la oposición", ha afirmado Ortiz, que ha asegurado que el proyecto del PSOE "está agotado".

En este sentido, el dirigente del PP ha señalado que "uno de los cinco temas que más preocupan a los ciudadanos es el empleo, y Andalucía fue en el último mes de octubre donde más creció el paro de toda España y Cádiz sigue liderando la creación de paro, no de empleo". "No hay mejor política social que el empleo, cuando una familia está en paro, todo cae", ha añadido.

Asimismo, en referencia a Sanidad, Ortiz ha asegurado que funciona "gracias a que hay unos magníficos profesionales, pero hay gente que está tardando año y medio para un intervención quirúrgica en pleno siglo XXI".

"Y si se habla de Educación todos los informes dicen que Andalucía lidera el fracaso escolar o el 73 por ciento de los colegios de la provincia no tienen el bilingüismo", ha manifestado el candidato del PP como ejemplo de "datos que no se pueden seguir dando", añadiendo que "no puede ser que los niños tengan mejores condiciones para las clases gracias a las Ampas. Algo falla en el sistema".