La periodista Marina Bernal llega a la Feria del Libro de Jerez (Cádiz) con la cuarta edición de 'Anónimos Infinitos'

Publicado 04/06/2019 14:34:31 CET

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La periodista sevillana Marina Bernal aterriza este viernes en la Feria del Libro de Jerez de la Frontera (Cádiz) con la presentación de la cuarta edición de 'Anónimos Infinitos', un libro que trata sobre protagonistas reales y anónimos que han pasado cerca de la autora y han compartido con ella sentimientos, emociones y reflexiones.

La autora del libro, una periodista especializada en crónicas sociales y famosos, firmará en exclusiva este viernes en el stand de la editorial Dalya, en los Claustros de Santo Domingo de Jerez, en horario de 20,30 a 21,30 horas.

'Anónimos Infinitos' ha sido uno de los libros "con mayor número de firmas" en la Feria del Libro de Sevilla y está siendo "todo un éxito editorial", puesto que lleva "más de nueve semanas consecutivas entre los libros más vendidos" en la famosa librería Verbo de Sevilla y ha lanzado ya la cuarta edición. El libro contiene cerca de 300 microrrelatos de historias reales distribuidos en 308 páginas.

Según ha explicado la autora, "todas las breves historias y lis protagonistas que se relatan en este libro son reales, aunque me gusta describirlos respetando su intimidad y la confidencialidad, de forma que la mayoría de las veces no los identifico".

Bernal, que se define como "una persona esperanzada y muy optimista", ha sostenido que estas páginas reflejan su forma de pensar, de sentir y de ver la vida. "En este libro aparece la vida, el dolor, la alegría, la pena, la amistad, el amor y el desamor, la traición, el desengaño y siempre la esperanza", ha señalado.

Para ella, los relatos que aparecen en el libro son "los que de verdad nos deben motivar en la vida". En su caso, 'Faro' es un relato muy especial porque lo escribió en el aniversario de su padre, que murió cuando ella era muy joven.

"La figura de mis padres ha marcado mucho mi forma de ser en el sentido de ser curiosa y de no cansarme nunca de aprender. Al perderlo, aquello me impactó tanto que yo tardé 15 años en poder verbalizar lo que había sentido por él", ha explicado la autora, quien ha añadido que para ella "sigue siendo la luz que me guía y un ejemplo a seguir".

En definitiva, el libro es una llamada a la comunicación que muestra que las personas son seres sociables por naturaleza y necesitan cariño y amor. En palabras de Marina Bernal, "si algo me ha enseñado este libro es que aunque todos somos distintos, al final hay algo en lo que coincidimos y yo siempre abogo por el diálogo, por no enfadarnos ni en romper relaciones, porque siempre hay un punto de encuentro y de entendimiento que este libro me lo ha demostrado".