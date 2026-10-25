El Pleno de Cádiz aprobará la regulación de la tarjeta de residentes para estacionamiento regulado de 70 a 50 euros

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CÁDIZ 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pleno ordinario del Ayuntamiento de Cádiz del próximo jueves 29 de octubre aprobará la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por estacionamiento de vehículos tras la puesta en marcha en una primera fase de las nuevas zonas de estacionamiento regulado en la ciudad.

Según ha informado el Gobierno local en un comunicado, estos estacionamientos pasarán a tener nuevas tarifas a partir de enero del próximo 2027, una vez que se apruebe esta ordenanza fiscal en el pleno del jueves y la nueva ordenanza de zonas de estacionamiento regulado en las vías públicas de la ciudad en otro pleno antes de que finalice el año.

El principal objetivo del nuevo diseño de las zonas azul, naranja y verde en la ciudad, que entró en funcionamiento de manera oficial el pasado mes de julio en una primera fase, es el blindaje al residente y la generación de más aparcamientos.

El Gobierno local ha querido recordar que desde la puesta en marcha de estas nuevas zonas de estacionamiento regulado la ciudad está dividida en cuatro zonas diferenciadas: casco histórico, extramuros, Paseo Marítimo y la zona interdistritos.