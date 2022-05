El PP de Cádiz dice que quiere "más trenes directos a Cádiz y no una provincia aislada"

CÁDIZ, 10 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP de Cádiz y senadora, Teresa Ruiz Sillero, ha criticado que el Gobierno de Pedro Sánchez "está estrangulando a la provincia de Cádiz con los recortes ferroviarios". "Queremos más trenes directos y no una provincia aislada".

En una nota, Ruiz Sillero ha afirmado que "en una provincia que es periférica y también con un importante peso turístico, lo lógico sería potenciar las conexiones de transporte público pero está ocurriendo todo lo contrario, cada vez tenemos más carencias ferroviarias lo que está limitando las posibilidades de desarrollo económico".

"Queremos más trenes directos con Madrid, no queremos una provincia aislada porque lo que es inconcebible es que para ir a Madrid nos obliguen a hacer trasbordo con un AVE que siempre va lleno, lo que supone que cada vez es más imposible hacer este desplazamiento con destino o salida Cádiz", ha añadido.

El PP ha criticado lo que considera una "nueva discriminación hacia los gaditanos con respecto a otros destinos" y ha calificado de inaceptable que a esta fecha "no sólo no se hayan repuesto todos los servicios que fueron suspendidos hace dos años a causa de la pandemia y que se haya demorado el refuerzo ferroviario estival que cada año entraba en servicio a partir del mes de mayo".

A juicio de Ruiz Sillero, "es cuanto menos una falta de planificación teniendo en cuenta que es uno de los trayectos más demandados por los usuarios y lo que hace es poner en evidencia la falta de apuesta y desinterés del Gobierno del PSOE por lo que afecta a la provincia de Cádiz a la que tiene cada vez más olvidada".

La dirigente del PP ha insistido en reclamar de forma inmediata más trenes directos y más baratos entre Cádiz y Madrid porque "la situación no puede esperar". "Los trenes actuales no garantizan plazas suficientes ni siquiera para cubrir la demanda actual y, en esta época en la que ya se nota el aumento de visitantes a nuestra provincia, no se puede admitir que se limite el potencial turístico provincial", ha señalado.

Ruiz Sillero ha reclamado "los seis mismos trenes diarios que se llegaron a tener de conexión directa Madrid-Cadiz lo que favorece la actividad económica y especialmente turismo y beneficia a los gaditanos que se desplacen en tren".